France : Les voleurs présumés de l'ex-femme de Drogba, arrêtés

Quatre hommes de nationalité romaine suspectés d'être les cambrioleurs de la boutique de Lalla Diakité, ex épouse de Didier Drogba, ont été interpellés en France il y a quelques jours.

Bonne nouvelle pour l'ex femme de Didier Drogba

Au mois de novembre dernier, Lalla Diakité, l’ ex-épouse de l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a été victime de cambriolage en France.

En effet, Lalla Diakité s'était fait dévaliser des vêtements et chaussures de luxe, qui étaient entreposés depuis plusieurs mois, dans un box de la société Shugard, à Asnières, dans les Hauts-de-Seine, en France.

Selon les informations relayées par les médias français, les malfaiteurs qui visiblement étaient très bien renseignés, se seraient introduits dans le garde-meuble grâce à des codes personnels de clients.

Et la moisson a été très bonne pour ces voleurs qui sont repartis avec au moins six valises Louis Vuitton, ainsi qu’une malle et un sac de la même marque.

Plusieurs autres sacs et valises qui, comme les précédents, étaient bourrés de vêtements et de chaussures de luxe, ont également été emportés.

Un préjudicie estimé entre 100.000 et 200.000 euros ( entre 65 et 132 millions de Fcfa) par la police.

Près de 3 mois plus tard, la presse française annonce que quatre hommes, soupçonnés d’avoir dévalisé une dizaine de garde-meubles, ont été mis en examen et incarcérés, le 17 février.

Et parmi leurs victimes, figure l’ancienne compagne du capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire.

'' De nationalité roumaine, les quatre suspects, âgés de 19 à 29 ans, ont été placés en garde à vue, le 15 février, après leur interpellation à Pomponne (Seine-et-Marne) par les hommes de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la police judiciaire de Paris. Les quatre cambrioleurs présumés ont été arrêtés au retour de leur ultime casse commis, au cours de la nuit, dans un garde-meuble de l’enseigne Shurgard à Pontault-Combault'', informe le jdd.