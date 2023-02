Côte d'Ivoire : Un proche de Blé Goudé meurt dans un accident

Les nouvelles ne sont pas bonnes au Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) de Charles Blé Goudé. Gnapi Alain, coordonnateur national chargé de l'encadrement des structures spécialisées et d'activités, est décédé dans un accident de la circulation le dimanche 26 février 2023.

Côte d'Ivoire : Blé Goudé et le COJEP en deuil

La mauvaise nouvelle a été annoncée par Charles Blé Goudé. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples a fait savoir aux responsables, militants et aux sympathisants du COJEP que Gnapi Alain n'est plus. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a indiqué que le coordonnateur national chargé de l'encadrement des structures spécialisées et d'activités de son parti est décédé le dimanche 26 février des suites d'un accident de la circulation.

"En ces moments de tristesse, je présente mes condoléances les plus émues à sa famille biologique ainsi qu'à la grande famille du COJEP. Le camarade Gnapi Alain était un collaborateur actif et un compagnon fidèle. Sa disparition subite est une grande perte pour notre parti, le COJEP. Mon dernier contact physique avec le désormais feu camarade Gnapi Alain date du samedi 25 février dernier au cours de la cérémonie des femmes du COJEP. L'homme n'est vrai que poussière. Ma douleur est grande.

En cette circonstance douloureuse, pour honorer sa mémoire, je déclare la suspension des activités du parti pour une période de 48 heures, à compter du mardi 28 février 2023", a fait savoir Blé Goudé dans une note.

Par ailleurs, on apprend que le programme des obsèques sera communiqué en temps opportun. Le COJEP se prépare à lui rendre un hommage mérité, assure Blé Goudé.