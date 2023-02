Grève annoncée des transporteurs: Amadou Koné prend le taureau par les cornes

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a reçu M. Soumahoro Mamadou, président de la Maison des Transporteurs de Côte d’Ivoire ( MTCI) et une dizaine de responsables syndicaux qui menacent de débrayer le mercredi 1er mars 2023, jour de la mise en œuvre du permis à points. C’était le lundi 27 février 2023 à son cabinet sis à l’immeuble Postel 2001 Abidjan-Plateau.

Grève des transporteurs : Le ministre Amadou Koné a reçu les responsables de la MTCI

Le ministre Amadou Koné a échangé ce lundi 27 février 2023 avec plusieurs responsables syndicaux regroupés au sein de l’association « La maison des transporteurs de Côte d’Ivoire » dirigée par M. Soumahoro Mamadou de 17h à 20h. Après avoir exposé les motifs de leur mécontentement pour lequel ils annoncent un arrêt de travail à partir du 1er mars 2023, Amadou Koné dans un langage franc et courtois, leur a prodigué des conseils. Et surtout demandé qu’ils soient unis car ce ne sera pas évident d’avoir des échanges avec près de 500 syndicats dans un secteur aussi sensible que vital.

« Les portes du gouvernement restent ouvertes à tous les fils du pays pour échanger et continuer le développement harmonieux de notre pays », a-t-il fait savoir. En retour, les responsables de la MTCI ont dit prendre bonne note car leur intention n'est pas la remise en cause de l'instauration du permis à points mais souhaitent poser les vrais problèmes qui minent le secteur tout en fustigeant leurs responsables qui ont accès aux autorités compétentes et qui ne leur font pas le point des décisions prises par le gouvernement.

Ils ont demandé pardon au ministre Amadou Koné pour avoir trop parlé avant même de le rencontrer pour des échanges. " Nous allons rendre compte à la base et vous revenir dès demain mardi 28 février", ont-ils promis. Pour terminer, le ministre Amadou Koné a invité les transporteurs à saisir l’opportunité des prochains États Généraux du transport pour poser tous les problèmes liés au secteur.

Il a mis les responsables de la MTCI en mission pour continuer la sensibilisation des conducteurs dans le cadre de la 2e semaine de la sécurité routière qui aura lieu du 3 au 10 mars 2023.

Avec Sercom Ministère des Transport