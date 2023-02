Affaire "mauvaise qualité de service": Quand Orange CI fuit ses responsabilités

Décidément, Orange Côte d’Ivoire n’en a pas fini avec ses accusations contre l'entreprise spécialisée dans la réalisation d'infrastructures routières, de voiries et réseaux divers, Porteo BTP. L’opérateur de téléphonie mobile veut faire passer Porteo BTP pour responsable de la mauvaise qualité de ses services de réseau.

Côte d’Ivoire - Mauvaise qualité de service: Porteo BTP ne peut pas être le bouc émissaire de Orange CI

Acteur majeur de la construction routière en Côte d’Ivoire, Porteo BTP fait l’objet d’accusations gratuites depuis quelques jours de la part du géant de la téléphonie mobile, Orange Côte d’Ivoire (Orange CI). Dans un tweet récent en effet, Mamadou Bamba, son directeur général, s’en est violemment pris à l’entreprise de BTP qu’il a accusée de détruire ses installations de fibre optique. Ce qui serait, selon lui, à la base de la mauvaise qualité de service. Cette sortie musclée du DG de Orange CI contre le constructeur routier, avait valu une mise au point de Porteo BTP qui refuse d’être la victime expiatoire des maisons de téléphonie.

« PORTEO BTP, ayant été mentionné, s’indigne et récuse toute responsabilité dans cette situation. En effet, PORTEO BTP précise que les travaux de dévoiement de réseaux doivent être exécutés par des intervenants spécialisés, préalablement à son intervention. C’est pourquoi, PORTEO BTP avait informé en ce sens Orange Côte d’Ivoire, en date du 14 septembre 2022, soit avant le démarrage de ses travaux (…) En tout état de cause, PORTEO BTP ne peut être tenu comme responsable des perturbations et insuffisances du réseau Orange Côte d’Ivoire auxquelles il est fait référence dans le tweet », a clarifié la société qui a réalisé, depuis sa création en 2012, plus de 1500 Km de routes et autoroutes et de nombreux ouvrages d’art.

Alors que l’on croyait ce dossier clos, Orange Côte d’Ivoire s’est à nouveau fendue, cette fois, d’un communiqué pour s’en prendre de nouveau à Porteo BTP. « Nous regrettons que cette prise de conscience collective n’ait pas été partagée. Au lieu d’une réponse forte pour corriger le problème, Porteo BTP a voulu détourner l’attention du sujet principal en usant de fausses accusations », lit-on dans le communiqué du géant français. Une autre sortie qui ressemble, à la limite, à une fuite de responsabilités face aux nombreuses perturbations et insuffisances du réseau Orange Côte d’Ivoire.