Abengourou : De faux médicaments découverts dans une "pharmacie"

La Police nationale annonce la saisie de plus de 600 kg de médicaments de qualité inférieure (MQIF) dans une pharmacie fictive dans la ville d'Abengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire. L'opération a été menée par des éléments de la Police des stupéfiants et des drogues de ladite localité, apprend-on dans un communiqué.

Abengourou : 637 kg de faux médicaments saisis dans une pharmacie fictive

Selon une information transmise par la Police nationale ivoirienne, des éléments de la Police des stupéfiants et des drogues d' Abengourou ont procédé à la saisie de médicaments de qualité inférieure dans une pharmacie fictive. L'opération a eu lieu le dimanche 26 février 2023.

Il est précisé dans la note de la police que la pharmacie mise en cause a une allure normale. Et pourtant, les occupants du local ont pris la poudre d'escampette dès qu'ils ont aperçu les agents de la police. À l'issue d'une fouille, il a été découvert 637 kg de médicaments de qualité inférieure, ainsi qu'un lot de cartes de visite.