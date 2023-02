Blanche Bailly: ‘’On me trouvait grosse et j’ai fini par me détester ‘’

La charmante chanteuse camerounaise, Blanche Bailly, a donné les raisons pour lesquelles, elle affiche régulièrement son énorme postérieur sur la toile.

Blanche Bailly : ‘’Le fait que j’exhibe mes formes africaines découle aussi de la confiance en soi‘’

Bailly Larinette Tatah, connue sous le nom Blanche Bailly, est une chanteuse et compositrice camerounaise. Son premier single intitulé "Kam we stay" sorti en août 2016, l'a très rapidement propulsée au-devant de la scène musicale africaine. Et depuis lors, elle est considérée par de nombreux observateurs comme l'une des meilleures d'Afrique.

Cependant, force est de constater que l’un des principaux atouts de la chanteuse camerounaise, reste ses formes généreuses. Cette dernière a pris l’habitude d’exposer ses rondeurs dans ses clips ou encore sur la toile. Interrogée sur ce fait, Blanche Bailly a clairement fait savoir qu’elle assume ses rondeurs, plus particulièrement, ses énormes fesses qui, selon ses propos, étaient autrefois l’objet de railleries.

‘’ Vous savez, un artiste c’est tout ça; c’est-à-dire le talent, le physique, la beauté; bref des atouts qui font qu’on vous sollicite pour des publicités, des rôles dans des films, des clips d’autres artistes, etc. Ceci dit, le fait que j’exhibe mes formes africaines découle aussi de la confiance en soi car d’où je viens, on se moquait de mes grosses fesses. On me trouvait grosse et j’ai fini par me détester, j’étais mal dans ma peau. Vous savez, quand on ne peut changer une chose, on l’accepte. Et moi en grandissant, j’ai fini par m’accepter. Je revendique aujourd’hui et assume mes formes africaines‘’, a-t-elle soutenu dans une interview accordée à IvoireMatin.