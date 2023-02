Egypte - Taekwondo: La Côte d'Ivoire arrache 4 trophées et 13 médailles dont 3 en or

C'était jour de présentation de trophées et de médailles, cet après-midi du lundi 27 février 2023 au cabinet du Ministère des Sports. En effet, accompagné d'une délégation d'athlètes et d'officiels, Jean-Marc YACE, président de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo (FITKD) a rendu visite au Ministre Paulin Claude DANHO. Objectif, présenter au patron du sport ivoirien, les trophées et médailles glanés par les taekwondos in ivoiriens lors de trois compétitions tenues en Egypte du 11 au 15 février dernier.

Taekwondo: Après la belle moisson en Egypte, les taekwondos in ivoiriens chez le ministre Danho Paulin

Auréolé de cette belle performance des représentants de la Côte d’Ivoire, le président YACE a remercié le Ministre des Sports pour la confiance et l'accompagnement apportés à sa fédération. Selon lui, cet appui de l’Etat constitue un élément essentiel pour le maintien des athlètes dans une bonne atmosphère, propice à la performance au cour des tournois nationaux et internationaux. Pour finir, Jean-Marc YACE a souhaité la pérennisation de cet accompagnement du Ministère des Sports, surtout, avec en ligne de mire la participation de la Côte d’Ivoire aux prochains Jeux Olympiques, Paris 2024.

Quant au Ministre Paulin Claude DANHO, c’est avec une grande joie qu'il a accueilli ses hôtes du jour. Il s'est félicité de cette performance des athlètes qui contribue au rayonnement de notre nation. En outre, le Ministre des Sports s’est réjoui du fait que le Taekwondo qui positionne la Côte d'Ivoire comme deuxième nation phare de cette discipline après la Corée du Sud, « est devenu l'un des principaux pourvoyeurs de trophées dans le sport ivoirien ».

Avant de rassurer ses visiteurs du jour de transmettre ces bonnes performances au Premier Ministre et à l'ensemble du gouvernement, le Ministre Paulin Claude DANHO a préconisé la mise en place d’un comité conjoint entre la tutelle et la FITKD pour un plan de détection et de renforcement qualitatif de l'effectif des taekwondo in ivoiriens.

LISTE DES MÉDAILLÉS

Cissé Cheick Sallah

Konaté Ben Younous

Diakité Issa

Kobenan Aaron

Diallo Ibrahim Joel

Gbagbi Ruth

Bathily Astan

Boli Bi Assamoa Michel