Sécurisation foncière rurale : L' AFOR et la Banque allemande de développement en phase

L’Agence Foncière Rurale (AFOR) a eu, dans ses locaux sis à Angré 7e Tranche, lundi 27 février 2023, une séance de travail avec le Directeur Pays de la Banque allemande de développement. Dr Jürgen FECHTER, accompagné du Dr Frédéric VARLET, expert des questions agricoles et foncières rurales auprès de la Banque, est venu s’imprégner par lui-même de la mission de l’AFOR et voir dans quelle mesure, définir le canevas d’une future collaboration entre les deux institutions.

Ce qui se passe entre l’ AFOR et la banque allemande de développement

La mission et les principaux acquis de l’AFOR lui ont été présentés sous forme de film institutionnel et via PowerPoint. Ensuite, le Ministre BAMBA Cheick Daniel s’est fait le plaisir d’expliquer dans les moindres détails, la prééminence des décisions des populations elles-mêmes dans les procédures de Certification Foncière et de Délimitation des Territoires de Villages, telle que recommandée par la loi de 98 relative au domaine foncier rural.

« Très impressionné », selon ses propres termes, par tout ce qu’il a vu et entendu, Dr Jürgen FECHTER a fait savoir qu’un financement existe au niveau de la Banque allemande de développement pour accompagner la Côte d’Ivoire dans le relèvement de sa couverture forestière. Toute chose dont la garantie du succès, repose en amont sur la sécurisation foncière des parcelles qui seront retenues pour la reforestation.

Dans deux mois au plus tard, ajoutera le Directeur Pays, des équipes de la Banque allemande de développement seront à Abidjan, pour échanger avec l’AFOR sur le contenu de la future collaboration. Visite des locaux de la Direction Générale et des Directions Techniques, remise de présents au Directeur Pays et photos-souvenirs ont clôturé la séance de travail.