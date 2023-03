Sécurisation de la CAN 2023 : La Côte d'Ivoire sollicite la France

En prélude à la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont sollicité l'appui de la France en vue de sécuriser la compétition. Le Premier ministre Patrick Achi a échangé à ce sujet avec Amélie Oudéa Castéra, la ministre française des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques au cours d'une visite à Paris.

CAN 2023 : La sécurité au coeur d'un échange entre Abidjan et Paris

Patrick Achi a été reçu en audience par Amélie Oudéa Castéra. Le Premier ministre ivoirien et la ministre Sports et des Jeux olympiques et paralympiques ont abordé la question de la Coupe d'Afrique des Nations attendue en Côte d'Ivoire dans quelques mois. En effet, révèle Africa Intelligence, le chef du gouvernement d'Alassane Ouattara a fait savoir à son hôte que son pays a besoin du soutien de la France pour la sécurisation de la compétition et la gestion de la billeterie de la CAN 2024.

Selon notre source, des membres de l'unité ivoirienne devront effectuer un stage en France auprès de leurs homologues français. Africa Intelligence précise qu'un "appui technique, notamment sur la sécurisation vidéo des stades et en matière de renseignements, va également être apporté au fonds de sécurité en charge de l'organisation de l'évènement".

La CAN 2023 aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Les villes d'Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro ont été retenues pour accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.