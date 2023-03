SIA 2023: Une journée dédiée à la Chambre d’Agriculture de Côte d’Ivoire

La 59ème édition du Salon International de l’Agriculture de Paris (SIA) a ouvert ses portes depuis le 25 février 2023. La journée du lundi a été dédiée à la Chambre Nationale d’Agriculture au stand dédiés à la Côte d’Ivoire.

La Chambre Nationale d’Agriculture vend la destination Côte d’Ivoire au SIA 2023

Le lundi 27 février 2023 était la Journée consacrée à la Chambre Nationale d’Agriculture. La Direction des Organisations Professionnelles Agricoles du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et aux Sociétés Coopératives.

« Contribution de l’agro-transformation à la sécurité et la souveraineté alimentaire», était le thème abordé au cours de cette journée, avec un focus sur la filière Manioc.

C’était l’occasion toute trouvée pour les participants de se faire une idée de la compétitivité de l’agriculture ivoirienne.

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani, a rassuré, à cet effet, l’opinion nationale et internationale sur la durabilité du cacao, la sécurité alimentaire et l’utilisation des engrais chimiques dans la production vivrière.

A en croire le ministre d’État, avec la création de zones industrielles dans toutes les zones productrices, l’objectif du gouvernement ivoirien est de transformer 50% de la production locale, à l’horizon 2025.

Il a ensuite donné rendez-vous au monde agricole à Abidjan en septembre 2023 pour le Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan (SARA).

Pour sa part, le président de la Chambre Nationale d’Agriculture, Monsieur BAMBA Sindou a recommandé aux investisseurs et autres industriels du secteur agricole la destination Côte d’Ivoire.

Cette journée a enregistré également la présence du Ministre Gouverneur du District des Lacs, Madame Raymonde Koffi GOUDOU, des responsables de l’administration agricole ivoirienne, de plusieurs partenaires de la Chambre Nationale d‘Agriculture et des sociétés coopératives ivoiriennes venues pour la cause.

Monsieur KOUASSI Yves-Alain, Directeur Central en Charge de la Formation, du Développement Rural et des OPA de la Chambre Nationale d’Agriculture, a fait un exposé inaugural sur le thème de cette journée. Suivi de Monsieur Joseph Désiré BANNY, Directeur Général du Groupe OBAN, a entretenu l’auditoire sur le thème « Comment relever le défi de la sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire ? » Cas de la filière manioc.

Sous le leadership du président Alassane Ouattara qui a érigé l'agriculture en pilier de la croissance ivoirienne en 2022, la Côte d’Ivoire transforme 237 000 tonnes de produits agricoles aujourd’hui contre 42 000 tonnes en 2010.