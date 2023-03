Mali : Les docteurs vacataires, en colère, manifestent

Au Mali, les docteurs s'insurgent contre la "corruption" et le "népotisme" dans le recrutement dans les universités. Réunis au sein des docteurs vacataires des universités, instituts et grandes écoles, ils ont manifesté le mardi 28 février 2023. Les manifestants ont aussi envoyé une lettre au colonel Assimi Goïta, apprend-on auprès de RFI.

Recrutement dans les universités au Mali : Des docteurs en colère

Le collectif des docteurs vacataires des universités, instuituts et grandes écoles ne sont pas du tout content du recrutement dans les universités. En effet, le mardi 28 février 2023 ceux-ci ont pris d'assaut la cité administrative de Bamako pour crier leur colère.

"Ils ont fait un appel à candidatures pour le recrutement de maîtres-assistants, nous étions plus d'une vingtaine de candidats. Mais lors de la proclamation des résultats, ils ont dit qu'une seule personne avait postulé, et c'est cette personne qui a été admise", a confié un enseignant à nos confrères de RFI. Notre confrère fait savoir que des dossiers de certains candidats ont été "écartés" et "effacés".

Pour sa part, le collectif n'a pas manqué d'appeler à l'annulation des recrutements validés par le pouvoir du colonel Assimi Goïta. Il a aussi exigé l'organisation d'une nouvelle session de recrutement "digne de ce nom", mentionne RFI. Pour l'instant, les autorités maliennes, notamment Amadou Keita, le ministre de l'Enseignement supérieur, n'ont pas encore réagi devant la situation.