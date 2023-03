Côte d'Ivoire - Alphonse Mangly, ex-proche de Gbagbo: "Si je suis vivant, c'est grâce à..."

Ancien directeur général des Douanes de Côte d'Ivoire sous le président Laurent Gbagbo, Alphonse Mangly est de retour au pays après plusieurs années d'exil. Dans l'entretien ci-dessous, l'homme qui se dit être né de nouveau, se prononce sur sa nouvelle vie et sa vision politique.

Entretien Exclusif : Colonel Major Alphonse Mangly, ancien DG des Douanes ivoiriennes, à cœur ouvert

Quel sens accordez-vous à votre retour au bercail ?

Mon retour à une seule signification. Il s'agit principalement de revoir ma terre natale, Flandapleu aujourd'hui, mes parents et tous ceux qui me manquaient. En quelque sorte, il s'agit de revoir la Côte d'Ivoire, mon pays. J'ai constaté pendant mon absence beaucoup de dégradations dans les relations humaines. Il faut travailler à leur réparation. C'est le sens mon appel lancé à l'occasion de la célébration de mon retour chez moi, à Flandapleu. C'est un appel d'amour, de cohésion, de fraternité, de solidarité et de travail pour le département et pour ce que j'appelle la nouvelle région du Nimba. Je suis venu travailler à la concorde. Loin de moi l'esprit d'individualisme ou encore l'esprit partisan. Je privilégie la fraternité avant que la politique ne s'exprime. Au-delà des frères du canton Oua, je veux parler des frères de Zouan-hounien, de Danané, de Man, de Biankouma et de Sipilou. Nous devons faire une très bonne place aux structures de développement. Si et seulement si les frères de ces différents départements pouvaient s'entendre pour travailler ensemble en ne considérant que la fraternité, je serais satisfait.

Êtes-vous satisfait de l'hommage à vous rendu par les populations de Flandapleu et de Zogouiné ? Quels sont vos sentiments ?

Largement satisfait. J'ai été même surpris par ce monde venu en très grand nombre. Je m'attendais à quelque chose de sobre. Mais non. Quelle joie ! Je salue les organisateurs qui sont allés au-delà de mes attentes.

Pendant votre absence, le président de la République a enclenché un processus de réconciliation nationale. Quel rôle comptez-vous jouer là-dedans ?

Je n'attends pas un mot d'ordre de quelqu'un. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours oeuvré pour la cohésion des frères et des sœurs. C'est pourquoi, lorsque je présentais ma candidature à la présidence du Conseil général de Danané en 2002, j'ai prôné l'unité. Quand bien même j'étais du FPI, j'ai été candidat indépendant avec l'onction de mon parti. Et j'ai fait coalition avec le Rdr, le Pdci, le FPI et une partie de l'Udpci. Pour dire que la réconciliation, la cohésion, la solidarité et l'amour ne se décrètent pas. Ça se vit ! Devons-nous les décréter sans les vivre ? Je ne le crois pas.

Il faut vivre l'amour. Il faut vivre la réconciliation. Et cela doit se faire dans la vie de tous les jours. Ici même dans mon village, des gens m'ont fait du tort mais je dis qu'on pardonne tout. Et on reprend la vie sur de nouvelles bases pour travailler surtout pour le développement auquel aspire notre région dans l'unité.

Aujourd'hui, qui vient ? C'est Mangly, le douanier ? Mangly, l'homme politique ? Mangly, le fils du canton Oua ?

Celui qui est venu aujourd'hui c'est Mangly, fils de Flandapleu, du canton Oua, fils du département, fils du Tonkpi qui est venu. Le manteau d'homme politique sera vu plus tard.

Pendant vos interventions, on a remarqué que Dieu a été omniprésent. Pourquoi cela ?

Quand Dieu te met à part c'est pour te travailler et revenir comme un autre homme. Dieu est au centre parce qu' il n'était pas évident que je rentre vivant. C'est par sa seule grâce que j'ai pu voir tous ceux que j'ai vus aujourd'hui. C'est aussi par sa grâce que je suis vivant et non pas par ma force.

Si aujourd'hui on devait vous positionner ou vous repositionner. Vous vous situez où ? Parmi les pro-Gbagbo, les pro-Affi ou les pro-Simone ?

On en parlera plus tard.

Quels sont vos projets pour la Côte d'Ivoire ?

On en parlera plus tard.

Propos recueillis par Sony WAGONDA.