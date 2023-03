Côte d'Ivoire - Sécurité routière: Le gouvernement sonne la répression

La deuxième édition de la Semaine nationale de la Sécurité routière, prévue du 03 au 10 mars 2023 sur l'ensemble du territoire, a été lancée jeudi, à l'Institut national de la Formation Judiciaire (INFJ) à Yamoussoukro.

À l'occasion d'une rencontre avec les préfets des 31 régions du pays, dans l'après-midi du jeudi 02 mars 2023 à l'Institut national de la Formation Judiciaire (INFJ) à Yamoussoukro, le ministre des Transports, Amadou Koné, a officiellement lancé la deuxième édition de la Semaine nationale de la Sécurité routière, prévue du 03 au 10 mars 2023 sur l'ensemble du territoire.

Ce lancement s'est effectué en marge de la tribune d'échanges "Les Rendez-vous du Gouvernement" du CICG dont il était l'intervenant principal, ce même jour. Lors de la rencontre avec les préfets, Amadou Koné avait à ses côtés le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

"Le gouvernement a décidé que chaque mois nous ayons une semaine nationale de la sécurité routière. L'objectif est qu'il n'y ait pas de relâchement sur les questions de sécurité routière, qu'il y ait des actions récurrentes pour faire en sorte que nos compatriotes finissent par avoir des habitudes et puissent garder ces habitudes. Chaque mois, du 03 au 10, on aura la Semaine nationale de la Sécurité routière. On fera des émissions télévisées, radios, avec la presse, les réseaux sociaux...", leur a-t-il expliqué.

Selon le ministre, la Semaine nationale de la Sécurité routière qui a été instaurée par le gouvernement depuis début 2023, porte sur la sensibilisation et la répression en vue d'un changement de comportement et de la réduction des accidents de la circulation. Pour cette deuxième édition, a-t-il soutenu, les axes Abidjan-Noé, Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa, Abidjan-Ouangolodougou, Abidjan-Adzopé et Abidjan-San Pedro seront plus surveillés en raison de leur forte fréquentation.

À cet effet, il a invité les préfets à s'approprier cette campagne de sensibilisation dont le point final sera fait après la CAN en janvier 2024. Et la meilleure région en matière de sécurité routière sera récompensée. Dans le cadre de cette édition, au titre de la sensibilisation, les directeurs régionaux des transports seront chargés de présenter les programmes aux autorités locales, communautaires et religieuses. Il est demandé à chaque préfet de passer sur une radio de proximité d'audience de sa localité pour donner le message. Des véhicules et équipements seront déployés à l'intérieur du pays pour renforcer la répression.

Amadou Koné s'est félicité du fait que, depuis la première édition en février dernier, on note à Abidjan, par exemple, que les gens portent leur ceinture de sécurité de façon systématique. Les usagers commencent à avoir ce réflexe qui sauve des vies. "De façon naturelle, on note une amélioration du comportement des populations à Abidjan. Les motocyclistes portent de plus en plus les casques", a-t-il témoigné.