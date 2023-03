Côte d'Ivoire: Le terminal céréalier du Port autonome d’Abidjan bientôt livré

Les travaux de construction des infrastructures du terminal céréalier sont pratiquement terminés. Ils présentent un taux d’exécution de 99,5%, selon Stéphane Alain Fally, chef du département Études et Travaux au Port autonome d’Abidjan(PAA).

Les travaux de construction du terminal céréalier, pratiquement terminés

En effet, pour s’enquérir de l'état d’avancement de ce projet, le comité de direction du PAA, conduit par le directeur général, Hien Yacouba Sié, s’est rendu, le jeudi 02 mars 2023, sur le chantier. Cette visite qui précède l’inauguration prochaine dudit terminal, prévue au cours du mois de mars 2023, a été l’occasion pour l’équipe dirigeante du PAA, de constater la fin effective des travaux qui ont permis de réaliser 9,5 hectares de terre-plein, 03 postes sur 965 mètres de linéaires de quai (quai Ouest 450 m, quai Nord 215 m et quai Sud 300 m) avec 02 zones de transition.

Les tirants d’eau varient entre 10 et 14 m. Les quais Nord et Ouest disposent de 26 bollards de 100 tonnes, 45 défenses et 03 échelles ; le quai Sud est quant à lui équipé de 18 bollards de 35 tonnes et de 04 échelles. La nouvelle infrastructure, selon la direction du PAA, recevra son premier navire, le 15 mars prochain. Et, sa mise en service viendra booster la compétitivité du port d’Abidjan, en ce sens que ce terminal facilitera l’accueil de navires Overpanamax pouvant transporter entre 40 000 et 50 000 tonnes de vracs alimentaires (contre 30 000 actuellement). Une belle opportunité que pourront saisir les minotiers pour réaliser des économies d'échelle sur les coûts d’importation.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.