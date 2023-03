Confejes: Mme Niaba Yolande Diop succède à Cissé Salimata

Le vendredi 03 mars, a eu lieu à la salle de conférence du Ministère des Sports, la cérémonie de passation des charges entre Mme Coulibaly épouse Cissé Salamata et Mme Niaba Yevi Yolande épouse Diop à la tête de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes) Côte d'Ivoire. C'était en présence de l'inspecteur Général, Touré Nimbo, et l'inspecteur Technique, Blessy Philippe.

Diop Yolande prend la tête de la Confejes

Au cours de cette cérémonie, l'inspecteur Général, Touré Nimbo a, au nom du Ministre des Sports, Paulin Claude Danho, félicité la coordonnatrice sortante pour sa disponibilité, sa loyauté envers le Ministre des Sports. Il a salué le choix porté sur la nouvelle coordonnatrice, Niaba Yevi Yolande épouse Diop et lui a promis le soutien du Ministère. Mme Coulibaly épouse Cissé Salamata a expliqué son rôle de coordonnatrice nationale: apporter son aide à cette institution dans ses activités au niveau de la jeunesse et du sport. Elle a, en outre, donné les documents afférents ( cahier des charges, les TDR..).

À Mme Diop, elle a énuméré les projets "assez chauds" qui attendent. À savoir le double projet des Jeux Olympiques. Pour elle, il faut prendre ce projet à bras le corps pour qu'on puisse les réaliser chez nous. Quant à la Nouvelle coordonnatrice nationale de la Confejes, Mme Niaba Yolande épouse Diop, elle a traduit sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, au Premier Ministre, Patrick Achi et au Ministre des Sports, Paulin Claude Danho pour avoir porté leur choix sur sa modeste personne en tant que représentante - pays ( Point Focal) de la Confejes.

" Je suis consciente et je comprends l'ampleur et la pleine mesure de la responsabilité qui m'a été confiée par Monsieur le Ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Je prends l'engagement d'assurer cette fonction dans la loyauté, la discipline et la fidélité. Je travaillerai en étroite collaboration avec mes prédécesseurs, avec toutes les Ressources Humaines et contribuer humblement à rehausser l'image de la Côte d'Ivoire à l'international à travers cette organisation intergouvernementale (Confejes)", a-t-elle dit.

Pour rappel, Mme Niaba Yevi Yolande épouse Diop, Chef du Département du Marketing, de la Communication et des Relations Publiques à l'Office National des Sports (ONS), a été nommée le 25 janvier 2023 par le Ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Quant à Mme Cissé Salamata, elle est la Directrice du Centre National des Sports de Haut Niveau à l'INJS. La Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie ( Confejes ) est représentée dans 43 pays à travers le monde.