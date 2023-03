Côte d'Ivoire: Le bâtiment administratif du CTNF de Bingerville réhabilité

Le Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), M. Yacine Idriss Diallo, a reçu, au cours d’une cérémonie, mercredi, les clés du bâtiment administratif réhabilité du Centre Technique National de Football (CTNF).

CTNF: Le Président de la FIF a reçu les clés du bâtiment réhabilité

Les clés du bâtiment réhabilité du Centre Technique National de Football (CTNF), situé à Bingerville, ont été remises au Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), M. Yacine Idriss Diallo par l’entrepreneur, M. Djoussou Cédric. A son tour, le Président de la FIF les a mises officiellement à la disposition de M. Kaé Oulaï, nouveau Directeur du Centre.

« Ce bâtiment, fruit du premier Projet Goal de la FIFA sous la mandature du Président Jacques Anouma dont je faisais partie au sein du Comité Exécutif était à l’abandon depuis quelques années. Nous avons décidé de le réhabiliter pour donner un outil de travail au Directeur Technique National (DTN), M. Ludovic Batelli afin que son équipe et lui aient un cadre adéquat pour bien effectuer leur travail. Nous avons de belles perspectives et nous allons poursuivre sur nos chantiers. Je remets ses clés au Directeur du Centre pour en faire bon usage et pour en assurer l’entretien. Ce cadre est aussi pour tous les clubs qui ont désormais un endroit pour la formation de leurs encadreurs et de leurs jeunes footballeurs », a indiqué M. Yacine Idriss Diallo.

Le Directeur du CTNF, M. Kaé Oulaï, heureux de réceptionner les clés de ce bâtiment réhabilité, a promis d’en faire bon usage. Tout comme le Président de la FIF, il a rendu un vibrant hommage à son défunt prédécesseur, M. Gballou Ouraga Nicaise, décédé le 19 septembre 2022. Le bâtiment administratif réhabilité du CTNF, comprend plusieurs bureaux et une salle de réunion, tous équipés de mobiliers de bureau et de matériels informatiques de nouvelles génération.