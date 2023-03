Côte d'Ivoire: Le réalisateur belge, Simon Coulibaly Gaillard, présente son film ''Aya''

Le réalisateur belge, Simon Coulibaly Gaillard, a procédé à l'avant-première de son film ''Aya'' sur la place publique du village de Lahou-Kpanda, dimanche 26 février dernier.

Ce qui s'est passé à l'avant-première du film '' Aya '' réalisé par Simon Coulibaly Gaillard

Ce film, une docu-fiction, plonge le spectateur au cœur du drame qui menace les populations de cette cité balnéaire confrontée aux effets dévastateurs de l'érosion. Dans un cadre particulier, au clair de lune, en partenariat avec Ecran Ambulant Côte d'Ivoire, cette projection s'est réalisée dans une ambiance conviviale en présence des populations autochtones, de la presse nationale et internationale.

Au cours de ce rassemblement, le réalisateur Simon Coulibaly Gaillard a tenu à préciser que ce film a pour objectif de sensibiliser les populations contre les effets pervers de l'action humaine sur la nature, mais surtout d'inviter les autorités à se pencher sur le cas de cette cité dont la superficie se retrécit chaque jour du fait de l'érosion provoquée par la montée constante des eaux. Avant de clore son propos, il a tenu à remercier ses différents partenaires que sont le Ministère de la Culture et de la Francophonie, l'Institut Français et surtout les populations dont la contribution et la participation ont permis la réalisation de ce film.

Notons qu'environ 200 personnes ont pris d'assaut cette place de cinéma à ciel ouvert pour découvrir le résultat de cette collaboration avec le cinéaste.