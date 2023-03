SIA 2023 : Une Journée entièrement dédiée à la Côte d'Ivoire

La délégation Ivoirienne au SIA 2023 conduite par Monsieur le Ministre d'État Ministre de l'agriculture et du Développement Rural, a organisé "la journée Côte d'Ivoire" à travers une série d'activités de 09h à 19h à Paris Expo - Porte de Versailles, dont le plus important a été la conférence interministérielle. En effet, cette conférence qui a marqué l'ouverture de la journée Côte d'Ivoire, s'est déroulée en plusieurs étapes.

Sia 2023 : ce qui s'est passé à la ''Journée Côte d'Ivoire ''

Le mot de bienvenue de Son Excellence Monsieur Maurice Kouakou BANDAMAN, Ambassadeur de la Côte d’Ivoire près de la République Française, a été suivi du mot introductif de Monsieur Laurent Tchagba, Ministre des Eaux et Forêts.

Monsieur le Ministre Laurent TCHAGBA, au nom de la délégation ivoirienne a adressé ses remerciements aux autorités françaises pour l’accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation et pour la parfaite organisation du SIA 2023.

À ces remerciements il a associé Son Excellence Maurice Kouakou BANDAMAN, Ambassadeur de Côte d’Ivoire près la République Française.

L’occasion était également opportune pour lui de féliciter et exprimer ses remerciements à Monsieur le Ministre d’Etat pour son leadership et pour le choix de ce thème qui cadre avec l’actualité, "l’Agriculture ivoirienne face aux cris externes et internes : perspectives pour relever le défi de la souveraineté alimentaire".

Un thème qui met en exergue la nécessité de conjuguer la synergie d’actions entre les secteurs de l’Agriculture, de la Production Animale et des Eaux et Forêts pour relever les défis de la souveraineté alimentaire en Côte d’Ivoire.

Il a par la suite précisé que l’atteinte de l’objectif de la souveraineté alimentaire, passe nécessairement par l’implication de tous les acteurs, notamment les Partenaires au Développement et le Secteur Privé.

Aussi a-t-il rappelé que la Côte d’Ivoire offre des opportunités d’investissement attrayantes dans les secteurs de l’agriculture, de la production animale et des eaux et forêts.

Monsieur le Ministre a terminé son propos en assurant de la cohérence de l’action gouvernementale dans la mise en œuvre réussie des politiques et stratégies qui permettront de relever les défis de la souveraineté alimentaire, tant souhaitée par Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire.

La série des allocutions a été suivie de la Projection d’un Film Institutionnel puis de deux (02) présentations en lien avec le thème de la journée. La première présentation a été faite par Monsieur Nouhoun COULIBALY, Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et la seconde par Monsieur Sidy Tiemoko TOURE, Ministre des Ressources Animales et Halieutiques.

Ces deux présentation ont été suivies d'Echanges et du Mot de fin de Monsieur le Ministre d’Etat. Il est à noter qu'après la conférence interministérielle, une visite des stands de la Côte d'Ivoire, l'animation à l'ivoirienne, des B to B, des mini-conférences, des dégustations de la gastronomie Ivoirienne et biens d'autres activités ont enrichi cette journée Côte d'Ivoire.

Le SIA se poursuit jusqu'au 05 mars 2023.