Chambre Nationale de Métiers: Kassoum Bamba chez le ministre Souleymane DIARRASSOUBA

Le ministre ivoirien de l’industrie, du commerce et de la Promotion des PME, Souleymane DIARRASSOUBA a reçu en audience la délégation de Kassoum Bamba, le nouveau président de la Chambre Nationale de Métiers de Côte d’Ivoire ( CNM-CI). C’était le mercredi 1er mars 2023 à son cabinet sis à l’immeuble Postel 2001 à Abidjan-Plateau. Kassoum Bamba et quelques collaborateurs y étaient pour faire les civilités à leur tutelle après l’élection du président Kassoum le 11 février 2023 à Yamoussoukro.

Kassoum Bamba reçu par le ministre Souleymane DIARRASSOUBA

Élu le 11 février 2023 pour une deuxième mandature de six (6) ans de 2023 à 2028, le président de la Chambre Nationale de Métiers de Côte d’Ivoire ( CNM-CI), Kassoum Bamba est allé présenter son bureau et les 12 nouveaux présidents élus des chambres régionales.

Il en a profité pour dire merci au ministre Souleymane DIARRASSOUBA pour avoir facilité ces élections. Il en a profité pour renouveler toute sa gratitude au président de la République et au Premier ministre qui ont fait du secteur de l’artisanat une priorité et l’une des clés de leur politique d’insertion professionnelle avec la consécration de l’année 2023 comme celle de la jeunesse.

Il a enfin promis mettre en place une équipe exemplaire qui sera à la hauteur des attentes des artisans.

Souleymane DIARRASSOUBA promet un accompagnement de la nouvelle équipe de la Chambre Nationale de Métiers

A son tour, le ministre ivoirien de l’industrie, du commerce et de la Promotion des PME, Souleymane DIARRASSOUBA a exprimé sa joie de voir le scrutin se dérouler dans la paix, gage de tout développement.

Kassoum Bamba annonce la cérémonie d’investiture de son bureau pour le 9 mars 2023

Il a évoqué l’importance de l’organisation du secteur non sans inviter le président Kassoum et son équipe à plus de cohésion et de responsabilités pour le bien-être des artisans.

Il a promis accompagner la nouvelle équipe à réussir sa mission.

Enfin, outre les civilités d’usage, le ministre a répondu à l’une des préoccupations du monde artisanal, celle de la création d’un fonds d’appui et de développement du secteur.

Pour ce faire il a promis faire adopter très bientôt tous les projets de lois portant développement du secteur, notamment le décret portant institution de l’attestation d’importation afférentes aux marchandises entrant dans le champ d’activité des corps de Métiers.

Investiture du président de la Chambre Nationale de Métiers le 9 mars 2023 à Abidjan

Avant de quitter la tutelle, Kassoum Bamba a annoncé la cérémonie d’investiture de son bureau pour le 9 mars 2023 à l’auditorium de la CNPS ( caisse nationale de prévoyance sociale) à Abidjan-Plateau, rue du commerce.

Rappelons que les artisans sont organisés en huit (8) branches. Notamment la branche agroalimentaire, alimentation et restauration ; la branche mine et carrière, constituant et bâtiment ; métaux et construction métallique (mécanique électromécanique, électronique, électricité) ; la branche petites activités de transport, la branche bois et assimilée, mobilier et ameublement ; la branche textile (habillement, cuir et peau) ; la branche audiovisuelle et communication, la branche hygiène et soin corporel ; la branche artisanat d’art et décoration.