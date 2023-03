Côte d'Ivoire : Paulin Danho et Moussa Sanogo expliquent l'utilité de l'Agora de Touba

Promouvoir et encourager la pratique d’Activités physiques et sportives (APS) des populations de Touba. C’est l’objectif majeur assigné à l’Agora de la ville de Touba, localité située à environ 680 km d’Abidjan. La cérémonie de pose de première pierre de l’Agora de Touba a eu lieu, vendredi 3 mars 2023 en présence du Ministre du Budget et du portefeuille de l’Etat, monsieur Moussa SANOGO ; fils de la région et parrain de ladite cérémonie; du Ministre Paulin Claude DANHO, Ministre des Sports et de l’Ambassadeur de la France en Côte d’Ivoire, SEM Jean Christophe BELLIARD.

Les travaux de construction de l'Agora de Touba officiellement lancés

Réalisé par l’entreprise française WinWin Afrique, l’AGORA de Touba qui sortira de terre, sera bâtie sur un site d'une superficie globale de 2,6 hectares qui comprendra aussi deux terrains de Maracana de 20×40 m, deux terrains de basketball de 15×28m, d’un terrain de basketball couvert de 15×28m, d'un terrain de foot-sable concassé, d'un bâtiment administratif de 47×53m, d'un restaurant ainsi que d'une zone événementielle.

D'un coût global de plus de 700 millions FCFA, l’Agora de Touba sera la première de l'intérieur du pays tout en faisant partie d’une série de 10 dont celles d'Abobo, de Yopougon et de Port Bouët sont déjà en cours.

Ces infrastructures en cours de réalisation et à réaliser sur toute l’étendue du territoire national permettront non seulement, «d’améliorer l’offre qualitative et quantitative d’ouvrages dédiées au sport mais également, à resocialiser nos jeunes, canaliser leurs énergies et les fixer ici à Touba, dans le Bafing », selon le Ministre Paulin Claude DANHO.

C’est pourquoi, le patron du sport a salué la clairvoyance du Chef de l’Etat en ces termes.

« Je voudrais saluer le Président de la République, SEM Alassane Ouattara dont la vision claire et l’ambitieux engagement nous valent aujourd’hui ces multiples et grands chantiers de construction d’infrastructures modernes de plusieurs types, sur l’ensemble du territoire national. Il nous a instruit de faire en sorte que le bien-être des populations soit au cœur de l’action gouvernementale », a déclaré le président de la cérémonie.

Quant au parrain, le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, monsieur Moussa SANOGO, il a remercié au nom des populations, l’Ambassadeur de France en Cote d’Ivoire, SEM Jean Cristophe BELLIARD qui a effectué le déplacement de Touba et le Ministre des Sports pour le choix porté sur la ville de Touba qui ouvre la phase de démultiplication des Agoras après la construction de celle de Koumassi et d’Abobo et le lancement des travaux de celle de Yopougon.

Il faut préciser que d'autres localités, notamment, Attecoubé, Dimbokro, Boundiali, Bingerville, Béoumi, M’Batto, Buyo, et Guiglo vont bénéficier du projet.