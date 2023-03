Côte d'Ivoire: La ville de Bouaké est déjà prête pour la Can 2023

Le ministre des Sports, Paulin Claude DANHO, a réceptionné ce samedi 4 mars les infrastructures sportives relativement à la Can 2023 qui se disputera en Côte d'Ivoire.

Can 2023 : le Ministre Paulin Claude DANHO réceptionne les infrastructures de Bouaké

La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nation de football (CAN) se disputera en janvier-février 2024 en Côte d’Ivoire. Afin d’offrir une CAN d’exception au monde et à l’Afrique, le gouvernement a engagé d’énormes chantiers de construction d’infrastructures sportives et connexes à Abidjan de grande qualité à Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, Korhogo et Abidjan.

Au total 6 stades de compétition, 24 terrains d'entrainement, 3 cités CAN et un hôtel. Après avoir reçu les clés du stade de Yamoussoukro, l’année dernière, le Ministre Paulin Claude DANHO a réceptionné, samedi 4 mars 2023, celles du stade de la paix de Bouaké et des infrastructures connexes en présence de plusieurs personnalités dont le Ministre des Transports, Amadou KONE, l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, SEM Jean Christophe BELLIARD, du Corps Préfectoral et du Président de la Commission Infrastructures du COCAN.

Visiblement très heureux de la fin des travaux du sublime ouvrage, le Ministre DANHO a félicité toutes les parties prenantes dans sa réalisation, notamment, MOTAENGIL, l’entreprise constructrice, le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) et l’Office National des Sports (ONS), Maitre d’Ouvrage Délégué.

« Nous sommes heureux de recevoir ces infrastructures de Bouaké. Cela démontre que les choses avancent bien. Nous allons instruire nos collaborateurs à se mettre au travail afin que nous puissions rendre les autres infrastructures au mois de juin. Avec la beauté du stade de Bouaké, nous allons organiser la plus belle CAN de l’histoire de la CAF », a déclaré le patron du sport ivoirien.