Côte d'Ivoire: Les écoles privées laïques ferment, le SYNEPPLACI s'explique

Une nouvelle grève massive pourrait avoir lieu dans les écoles et collèges privés de Côte d’Ivoire, le mardi 07 mars prochain et au-delà. L’information a été donnée, le samedi 04 mars 2023, par le secrétaire général national(SGN) du Syndicat national des enseignants et des personnels du privé laïc de Côte d’Ivoire(SYNEPPLACI), Camara Oumar, lors de la rencontre qu’il a animée à la salle des retraités d’Agboville.

Une grève annoncée dans les écoles privées laïques

« Nous sommes, aujourd’hui, à Agboville dans le cadre de la préparation de notre grève du mardi 07 mars 2023 dont nous avons déposé un préavis de grève. Et ce, pour la régularisation de la situation salariale et d’autres problèmes dans l’enseignement privé laïc. Les travailleurs en ont marre d’être toujours trimbalés par-ci et par-là. Il faut, pour une fois au moins, mettre fin à toutes ces situations. Nous sommes donc, venus entretenir nos camarades afin que la grève soit effective ici Agboville », a-t-il expliqué.

À en croire le syndicaliste, le mouvement fait suite aux mauvais traitements dont sont victimes ces personnes. « Les enseignants et assimilés du privé laïc sont traités comme des délinquants. Ils n’ont aucune vie sociale. Ils ne perçoivent pas souvent ce dont-ils ont droit(…). En tout état de cause, rien ne justifie le comportement des uns et d’autres sur leur situation. Ce n’est que du leurre, du bluff, du chantage, des abus terribles et il faut que cela s’arrête », prévient Camara Oumar, en présence de Kouassi Blé, secrétaire général du SYNEPPLACI de l’Agnéby-Tiassa.

Selon le préavis de grève en date du 28 janvier dernier, l’obstination du patronat laïc de mettre à jour, depuis 28 ans les barèmes des salaires minima catégoriels de l’enseignement privé laïc, conformément aux différentes instructions et arrêtés ministériels portant augmentation des salaires minima catégoriels, est une atteinte à la dignité des enseignants et les personnels non enseignants.

C’est pourquoi, le SGN du SYNEPPLACI souhaite « fermer totalement » l’ensemble des établissements d’enseignement privé laïc du pays à cette date. Dans le même texte signé de Camara Oumar, le mouvement continuerait le 08 mars, Journée internationale des droits de la femme.

Le payement du reliquat pour solder définitivement la spéciale dévaluation qui dure depuis 17 ans; le règlement du problème des augmentations des salaires minima catégoriels et des salaires réels; la liquidation de tous les dossiers des enseignants et personnels non enseignants du privé laïc concernant : le paiement de la prime covid-19 et du stock des arriérés des augmentations des salaires estimé à 400 milliards de francs CFA. Ainsi que, l’annulation de tous les licenciements pour fautes lourdes des responsables de sections syndicales de base du SYNEPPLACI et leurs membres, sont les principaux points de revendications.

Outre la grève illimitée, les enseignants et les personnels des écoles d’enseignement privé laïc comptent se faire entendre par l’opinion nationale, à travers l’organisation de rassemblement de protestation et de sit-in, le mercredi 08 mars 2023, devant plusieurs ministères, des marches et une grève de la faim. Ceci, pour, disent-ils mettre fin au SIDA (Salaire inchangé depuis des années).

Tizié TO Bi

Correspondant regional.