Prix BACIM : Éric Olivier Assamoa désigné meilleur entrepreneur social de Côte d'Ivoire

Le president de Africa Invest Group et de la fondation internationale de soutien des veuves et des orphelins ( FISVO), Éric Olivier Assamoa, est en pôle position pour le prix des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne (Bacim). Il à été désigné meilleur entrepreneur social de Côte d'Ivoire.

Éric Olivier Assamoa en pôle position pour le prix Bacim

C'est la principale information qui découle du point de presse animé le samedi 4 Mars 2023 à Abidjan, par le président du comité de distinction, Franck Mickaël koffi.

Selon les organisateurs, plusieurs facteurs ont concouru à la désignation du président de FISVO pour ce noble prix.

Il s'agit notamment, de son humanisme, son don de soi, son engagement pour le développement de la Côte d'Ivoire par la création de plusieurs emplois pour les jeunes et la lutte contre la pauvreté, ainsi que le financement des projets au profit des jeunes et des femmes, des dons de vivres et de non vivres aux veuves et orphelins et des kits scolaires pour soutenir les parents d'élèves en difficulté, qui ont fortement marqué le jury des BACIM composé de journalistes, de communicateurs et de juristes.

"Le Président Éric Olivier Assamoa est un entrepreneur compétent au parcours exemplaire et surtout est un modèle pour la jeunesse", a indiqué le président du comité de distinction des Bacim, Franck Mickaël koffi, qui invite les jeunes ivoiriens à s'inspirer du parcours de ce chef d'entreprise dynamique qui, selon lui, est une fierté et un modèle de réussite.

En charge de l'organisation pratique de cet événement, les responsables d'Archange communication Media ont dit apporter des innovations pour cette 6 ème édition.

Prévue le 25 Mars prochain, la cérémonie des prix Bacim est l'espace privilégié de la célébration de l'excellence, du travail bien fait et de la reconnaissance à l'échelle nationale.