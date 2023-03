Élections régionales: Le Tonkpi juge la candidature d' Edwige Diety

Récemment nommée membre du conseil du district des montagnes, Edwige Diety est pour ses admirateurs la lueur d'espoir dans le quotidien des femmes et des enfants du Tonkpi. Un humanisme qui lui a valu, le Samedi 25 février 2023, l'appel à candidater à l'élection de la présidence du conseil régional du Tonkpi par 315 faîtières des femmes de 6 sous-préfectures de Man. En répondant par l'affirmative, la candidature d' Edwige Diety semble diviser la classe politique régionale.

Élections régionales dans le Tonkpi : La candidature d' Edwige Diety passée au peigne fin

Marcaire Sehigbeu (Opérateur économique) : "Cette candidature est une fierté pour Danané et tout le Tonkpi"

Cette candidature est une fierté pour Danané et tout le Tonkpi. Nous sommes fatigués de la monotonie. C'est cette sorte de letargie là qui mine le développement du Tonkpi. Je pense qu'avec Edwige Diety, le Tonkpi peut véritablement amorcer un vrai développement.

BOUIN Zoueu Jacques (PPA-CI) : "Si les femmes estiment que Edwige Diety peut faire leur affaire..."

C'est la fille d'un politicien qui a certainement appris aux côtés de son papa. Vu ses actions à travers le Tonkpi, sa candidature au poste de présidente du conseil régional du Tonkpi ne peut qu'être légitime. Les hommes ne peuvent que se rapprocher de ceux qui peuvent les aider.

Malgré qu'elle ne soit pas élue, elle fait beaucoup pour les femmes de toute une région. C'est une compétition. Tout le monde peut y aller. Si après 10 ans de Mabri Toikeusse au Conseil régional, les femmes ne regardent plus vers lui, c'est une façon de faire son bilan.

Pour nous qui sommes de cette région, nous constatons un retard du Tonkpi dans son développement. Au Canton Oua principalement, la déception est grande. A titre d'exemple, la dernière fois que le DG Mangly Alphonse arrivait chez lui, il n'y avait pas de route pour accéder à son village.

Il a fallu que des cadres et lui-même se cotisent pour reprofiler l'axe Blonleu - Zaguineu. C'est vraiment un scandale. Le développement jusque là n'est au-dessus de l'égo. Quand on est élu, c'est pour toute la population. Pourtant des entités continuent de souffrir. Parce qu'on continue de faire du tri pour contenter un électorat.

Aucun Yacouba ne peut être fier de l'état de la route du canton Gouroussé. L'autre exemple c'est Zonneu qui depuis plus de 20 ans attend toujours la construction d'une maternité que l'État a agréé. La situation n'a rien de reluisant. Ceux qui les ont élus, ils ont les yeux pour pleurer.

Quand on dort sur un côté et qu'on fait des cauchemars, il faut changer de position. Si les femmes estiment que Edwige Diety peut faire leur affaire, on ne peut que les applaudir.

TIOH Minh Augustin ( chef de Canton Ouineu) : "Edwige Diety fait beaucoup pour sa région"

Le chef coutumier ne fait pas la politique ou soutenir un candidat. Seulement on peut toutefois apprécier. Edwige Diety fait beaucoup pour sa région. Je n'ai jamais vu un tel engagement pour sa terre comme elle le fait.

DAME Koué, Vice-présidente de l'Union des artistes DAN de Côte d'Ivoire : "Je ne suis pas surprise du choix des femmes"

Je ne suis pas surprise du choix des femmes. Elles n'ont fait qu'exprimer leur reconnaissance face à tout ce qu'elle leur fait pour leur autonomisation. Nous les artistes observons comme tout le monde avec un seul souhait : l'union des fils et des filles.

KESSE Michel (Cadre Udpci) : "J'ai peur que nos parents envoient très vite Edwige Diety à l'abattoir"

Je m'interroge : Est-ce que ces femmes sont sincères ? N'est-on pas entrain d'anarquer la dame quand on sait l'implantation de l'Udpci dans le Tonkpi. De quelle formation politique sont ces femmes ? Secundo, sous la bannière va-t-elle se présenter ? Le RHDP ? Chose impossible vu que le RHDP a déjà son candidat au conseil régional du Tonkpi.

Si elle est candidate indépendante, aura-t-elle le soutien de son propre père qui est RHDP ? Je ne le crois pas. Même si elle le fait, est-ce à dire que les populations du Tonkpi vont lâcher Mabri au profit d'Edwige Diety ? Je ne le pense pas vu que Mabri totalise 9 députés sur 12.

Par contre, je la vois en candidate sérieuse dans 10 ans. A moins d'un cataclysme, elle pourra battre Mabri dans son propre canton Kalé. J'ai peur que nos parents envoient très vite Edwige Diety à l'abattoir au point où elle ne voudra plus jamais rendre service à un enfant du Tonkpi.

GBA Gonta Jean-Baptiste ( Vice-président FPI) : "Edwige Diety fait bien de répondre favorablement aux femmes"

C'est une bonne chose. Pour moi, voir des candidatures multiples est l'expression de la démocratie. Le Front Populaire Ivoirien est à la base du multipartisme en Côte d'Ivoire.

Cela dévoile la maturité et du souci cadres pour venir au secours de leur population. Donc toute personne soucieuse d'apporter le bien-être aux populations du Tonkpi est libre d'être candidate.

En ce qui concerne principalement Edwige Diety, elle fait bien de répondre favorablement aux femmes.

Alfred Droh Ouadé (Président des Chantres DAN de Côte d'Ivoire) : "Edwige Diety est sur le terrain depuis un bon moment"

La question est bonne. Je mesure la pleine mesure. Je salue votre considération. En tant que fils et artiste DAN, je ne peux que saluer un tel appel venant des femmes. Que ce soit un homme ou une femme, nous prions que l'on aide nos parents surtout dans la lutte contre la pauvreté.

Le constat est que la sœur Edwige Diety est sur le terrain depuis un bon moment à donner du sourire aux nécessiteux. La solliciter à ce niveau de responsabilité ne nous étonne pas.

Dr TOKPA Oulaï ( Secrétaire sous-préfecture de Mahapleu et Zonneu) : "Je suis avec Edwige Diety à 200%"

Je milite fermement pour le développement pour mon village, ma sous-préfecture et partant de là le département. Nos parents du Oua sont remontés quant au mauvais traitement qu'ils subissent. Le canton Oua est d'un retard honteux. Pourquoi sont-ils au Conseil régional depuis 10 ans ? Que font-ils ? On a tous marre.

L'Udpci n'a jamais gagné dans le Oua. Mabri le sait. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'y fait rien depuis 2 mandats. Et le département souffre. Danané aime faire émerger les gens sans rien obtenir en retour. Danané n'a jamais eu de ministre. Pourquoi ?

De Bin-Houyé à Biankouma, ils ont tous eu des ministres sauf Danané. C'est un mépris. Qui est leader dans la région ? J'épouse la décision courageuse des femmes de Sangouiné. Je suis avec Edwige Diety à 200%. Quelque soit la sanction à venir, j'assume ce choix. Je l'accompagne jusqu'au bout.

KEAN Zoh Sylvain (Écrivain) : "C'est bien que les femmes s'investissent en politique"

Au plan national, je milite pour que tout le monde puisse être candidat, femmes ou hommes. C'est d'ailleurs bien que les femmes s'investissent en politique. C'est ce qui est recommandé par la loi sur les élections.

En effet, il y a un nouveau code électoral qui veut que 30 % des candidats soient des femmes. La femme a été longtemps utilisée comme instrument sans toutefois qu'elle n' occupe un poste de responsabilité conséquente.

Donc si notre sœur répond à l'appel de ses sœurs et de ses mamans, je trouve que c'est louable. Je le dis honnêtement sans tenir compte d'une quelconque obédience politique. Je ne suis pas non plus entrain de lui apporter un soutien formel. C'est juste une appréciation.

Propos recueillis par Sony WAGONDA.