Attaques intempestives contre Drogba : Quand Martial Gohourou se couvre de ridicule (Opinion)

Qu'a-t-il fait Didier DROGBA à ce journaliste sportif qui ne veut pas le lâcher d'un pouce ? Depuis l’avènement électoral de la Présidence de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), le journaliste Martial GOHOUROU pollue l'air à notre icône du ballon rond. Il est vautré dans ses paires de magres pour ne pas dire dans ses bottes pour lui assener des tacles violents à chaque fois qu'il monte sur les gradins de la politique du football ivoirien. Il est aux aguets comme un félin en quête de proie. À chaque apparition de sa supposée proie, il ne ménage aucun effort pour l’étreindre sous ses griffes et ses dents lacérées.

Côte d'Ivoire - Martial Gohourou, l'homme qui veut apprendre les réalités du football à Drogba

En effet, naguère, Martial GOHOUROU a combattu bec et ongles le candidat Didier DROGBA à accéder à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). À chacun de ses passages sur les plateaux de télévision et de radio, il ne tarissait pas de couvrir d'invectives, d'apostropher le Champion de la Champion's League avec Chelsea.

Par ailleurs, il vient à nouveau de s'en prendre à lui violemment suite à sa critique sur les dispositifs sanitaires et le suivi médical des joueurs en conséquence du décès sur l'aire de jeu du footballeur SYLLA Moustapha du Racing Club d'Abidjan (RCA).

« Il veut diriger le football ivoirien or il ignore tout de son fonctionnement. Il ne sait vraiment rien du football ivoirien. Il est déconnecté des réalités du ballon rond ivoirien», affirme Martial GOHOUROU.

Notre sport roi ne fait plus recette

Nul n’ignore que le football ivoirien est malade depuis bien longtemps. Le dynamisme d'antan a disparu. Le championnat national ne draine plus grand monde comme autrefois. Les spectateurs sont absents des stades. Notre sport roi ne fait plus recette.

Il est dépendant exclusivement du contribuable ivoirien hormis la subvention de l’organisme continental et mondial notamment la CAF et la FIFA. Nonobstant tous les maux qui rongent notre football, et dire que tout va bien, c'est faire preuve de mauvaise foi.

Pourquoi vilipender, dégrader voire avilir notre Capitaine gratuitement à cause de son désir

Alors, vilipender, dégrader voire avilir notre Capitaine gratuitement à cause de son désir, sa volonté de partager, mettre à profit sa connaissance, sa maitrise des réalités du football mondial au service de son pays, est devenu par ailleurs un crime de lèse-majesté au devers des stratagèmes manifestes exclusifs du football ivoirien défendu par GOHOUROU, c'est vraiment se couvrir de ridicule.

En somme, vouloir apprendre les réalités du football ivoirien à celui qui fut l’un de ses emblématiques CAPITAINES, c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf.

Par Idriss DAGNOGO

Chroniqueur.