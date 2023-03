Changements climatiques: Le CIF salue l'engagement de la Côte d’Ivoire dans la lutte

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a accordé une audience, lundi 6 mars 2023 à Mafalda Duarte, Directrice générale du Fonds d’investissement climatique (CIF).

Lutte contre le changement climatique : Patrick Achi échange avec la patronne du CIF

Au terme de la rencontre, la patronne du CIF s’est montrée satisfaite de la bonne connaissance de l'environnement du Chef du gouvernement de son engagement en faveur des initiatives pro-environnement. « Le Premier Ministre a une vision très claire de ce qu’il est nécessaire de faire globalement en Côte d’Ivoire », a-t-elle dit.

Présente à Abidjan dans le cadre d’une réunion qui rassemble 20 pays africains bénéficiant de financement du CIF, Mafalda Duarte a par ailleurs indiqué que les résultats obtenus par la Côte d’Ivoire, dans le cadre des projets financés par le CIF, seront présentés aux autres pays africains. Une visite de ceux-ci est prévue dans ce sens.

Le CIF, faut-il le préciser, appuie des pays dans leur riposte face aux changements climatiques. Il soutient des intiatives dans plus de 70 pays à revenu faible et intermédiaire. Notons que le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Jean-Luc Assi a pris part à cette rencontre.

Avec Sercom Primature