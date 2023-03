Côte d'Ivoire: Le président de la CAF pleure le décès tragique de Sylla Moustapha

Le Président Motsepe a exprimé son choc après le décès sur l’aire de jeu, du jeune joueur ivoirien de 21 ans Sylla Moustapha du Racing Club d'Abidjan.

Sylla Moustapha range les crampons à seulement 21 ans - CAF

Le Dr Motsepe et l’ensemble de la CAF pleurent le décès tragique d'une jeune étoile qui a montré des promesses sur le terrain de football. Le Président de la CAF a dit “son choc et sa tristesse” à la suite du décès de Sylla Moustapha qui s'est effondré sur le terrain lors du match de Ligue 1 ivoirienne LONACI entre son club, le Racing Club d'Abidjan, et le SOL FC au stade Robert Champroux en Côte d'Ivoire.

Le Dr Motsepe et l’ensemble de la CAF pleurent le décès tragique d'une jeune étoile qui a montré des promesses sur le terrain de football. La CAF transmet ses plus sincères condoléances à la famille de Sylla Moustapha, au Président de la Fédération Ivoirienne de Football, Idriss Diallo, au Racing Club d'Abidjan et au peuple ivoirien en cette période de deuil.

Dans un communiqué officiel publié lundi, Yacine Idriss Diallo, le président de la FIF, a confirmé le décès de Sylla Moustapha. Il a ensuite appelé l’ensemble des sportifs et des ivoiriens, en général, à prier pour le repos de l'âme du défunt. “En ces moments de douleur et d’émotion, la FIF adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, aux dirigeants et aux joueurs du Racing club d'Abidjan, ainsi qu'à la famille du football ivoirien. La FIF demande à tous de prier pour le repos de son âme”, lit-on dans le communiqué. La note précise les circonstances du décès du joueur.