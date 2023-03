Yopougon: Nathan Wodié Kacou Diagou soulage des populations de Yaoséhi

Nathan Wodié Kacou Diagou (NWKD), le petit fils de Jean Kacou Diagou, PDG du groupe Nsia, a soulagé une soixantaine de foyers du quartier de Yaoséhi de Yopougon-Sideci, le samedi 4 mars 2023. Il a offert aux habitants de ce quartier précaire des vivres (pâtes alimentaires, sacs de riz, huile, etc.) et des numéraires (billets de banque). Et ce, en présence des responsables des communautés religieuses et des responsables des associations de jeunes.

Nathan Wodié Kacou Diagou aux côtés des populations de Yopougon Yaoséhi

« Cette action caritative vise à vraiment aider la population de Yaoséhi. Nous avons conscience des difficultés qu’elle vit, alors j’ai eu envie de l’aider, d’accompagner les populations et leur dire que nous serons toujours avec elles. On peut considérer qu’à partir d’aujourd’hui, je suis un enfant de Yaoséhi», a déclaré le bienfaiteur, tout en faisant savoir que son geste « n’est pas un acte isolé car ce sera le début de plusieurs actions caritatives à mener dans le quartier».

Ce geste vient de Nathan Wodié Kacou Diagou vient soulager ces familles qui vivent dans des conditions très difficiles. Ce sont des messages de remerciements et de bénédictions qui ont été adressés au bienfaiteur pour cet acte qui leur permettra un tant soit peu, de combler leurs besoins primaires. Outre les kits alimentaires remis aux bénéficiaires, NWKD et son équipe ont pu égayé le public venu en grand nombre, à travers des jeux et concours (questions-réponses de culture générale, miss, danses, etc.).

Pour rappel, Nathan Wodié Kacou Diagou a organisé en partenariat avec la fondation BJKD, le 26 décembre 2022, un tournoi caritatif de football des moins de 16 ans. Un tournoi marqué par le sacre du centre de formation, Majestic de Yopougon, qui a empoché la somme de 3 millions de Fcfa.