Côte d'Ivoire - Soubré: Koffi Yao Richard aux côtés des femmes de la Nawa

Koffi Yao Richard, opérateur économique et cadre de la région de la Nawa, a offert 1500 complets de pagne à plusieurs femmes venues des différentes localités de la Nawa, à savoir Soubré, Buyo et Méagui et Gueyo. Et ce, en prélude à la Journée internationale des droits de la Femme qui se tient ce 8 mars 2023. C’était en marge de la cérémonie d’investiture du président de l'Alliance des Peuples de la Nawa (APN), N’Dri Paul, qui a eu lieu, samedi 4 avril 2023 à la place Donwahi de Soubré.

Koffi Yao Richard apporte son soutien aux femmes de la Nawa

A côté de ce geste, Koffi Yao Richard a affiché son engagement à accompagner l’ensemble des populations de ladite région dans leurs différentes activités. Il a annoncé qu’il fera en sorte de faciliter l’accès au financement pour la réalisation de leurs différents projets. C’est dans cette optique qu’il a donné des conseils aux femmes et autres porteurs de projets.

‘’ On va vous apporter tout ce qu’on peut (…) et il serait encore plus intéressant que vous soyez regroupés en association et par secteurs d’activités‘’, a-t-il lancé tout en exhortant l’ensemble des populations de la Nawa au travail. ‘’On ne peut pas aider quelqu’un qui ne veut pas travailler‘’, a-t-il ajouté.

L’Alliance des peuples de la Nawa (Apn) est une organisation de promotion de culture de la paix, de la solidarité et d’entraide. Son but est de réunir le maximum de groupements et associations de femmes et de jeunes, à travers des financements de projets, la formation, l’encadrement, et l’insertion professionnelle. Le président nouvellement investit, N’Dri Paul, a donc la responsabilité de fédérer l’ensemble des énergies créatrices, et des forces vives de la Nawa.

Avec Sercom