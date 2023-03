Burkina/Journée des droits de la femme : L’hommage d’Ibrahim Traoré

Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, n’est pas resté en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Il a rendu un vibrant hommage aux femmes de son pays.

Burkina/Ibrahim Traoré : "Je salue le courage et la bravoure de toutes ces amazones"

Le président de la transition burkinabè a adressé un message aux femmes de son pays dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Voici l’intégralité de son message :

Aujourd’hui, la communauté internationale célèbre les femmes à travers la Journée internationale des femmes. Je voudrais en cette occasion rendre un hommage à toutes ces vaillantes femmes du Burkina Faso. Ces mères, ces épouses, ces héroïnes qui, dans l’ombre invoquent jour et nuit la providence divine en faveur de leurs enfants, leurs époux et leurs frères au front.

Je salue le courage et la bravoure de toutes ces amazones, qui ont vaincu la peur pour s’engager au front en tant que FDS ou VDP. A toutes ces femmes vivant dans des zones à forts défis sécuritaires et aux femmes déplacées internes, puisse cette journée vous rendre plus fortes en vue de surmonter ces moments difficiles que traverse notre cher pays. J’invite toutes les femmes du Burkina Faso à des moments d’introspection au cours de cette journée.

Bonne commémoration à toutes les femmes du Burkina Faso!