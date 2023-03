Côte d'Ivoire: La nouvelle ville écologique de Andou-M’Batto bientôt une réalité

La future et nouvelle ville écologique de Andou-M’Batto commencera à être une réalité, à partir de cette année 2023. La communauté villageoise a choisi, pour conduire ce projet majeur, Victoire Immobilier.

Développement de la nouvelle ville écologique de Andou-M’Batto : La communauté villageoise choisit Victoire Immobilier

C’est une étape importante qui sera encore franchie ce vendredi 10 mars 2023. Ce jour-là, la première pierre de la future et nouvelle ville verte de Andou-M’Batto, sera posée.

Pour l’occasion, la communauté villageoise a invité plusieurs personnalités. Et publiquement, le partenaire privé qui va conduire ce projet majeur et exclusif, en l’occurrence Victoire Immobilier, sera présenté au grand public.

Depuis août 2021, les contours de ce projet sont minutieusement dessinés entre les parties. D’abord, c’est un projet de lotissement de 6000 hectares qui a été confié à Victoire Immobilier, à travers une convention.

De l’avis de nombreux observateurs, c’était l’une des conventions les plus unanimes jamais signée entre parties, en Côte d’Ivoire. De fait, toutes les parties prenantes du village, étaient présentes.

Du chef du village, Nanan Odje Ako Robert, au président du Collectif des propriétaires terriens, Niangui Niangui, en passant par le président du Comité de suivi du projet, par ailleurs président de la Mutuelle des cadres du Village, Dindji Obouo Joseph, ainsi que Lobe Aboa Benjamin, ancien chef du village, conseiller et chef de terre ; des cadres, notables, le bureau des propriétaires terriens, etc., tous étaient présents.

Le 29 septembre 2022, une autre étape a été franchie. A l’issue de l’enquête de commodo et incommodo, et en présence du sous-préfet et du directeur départemental de la Construction, la communauté villageoise a acté son choix pour Victoire Immobilier, en vue de la conduite du grand projet de la nouvelle ville verte (écologique) de Andou-M’Batto.

La pose de la première pierre viendra donc confirmer le lancement officiel de ce projet majeur, destiné à décongestionner Abidjan et surtout à contribuer à la politique d’urbanisation du gouvernement du Président Alassane Ouattara.

« Ce beau projet va être présenté aux Ivoiriens, qui verront une belle opportunité d’investissement dans l’immobilier avec des modalités préférentielles », avait alors promis Arnaud Essoh, directeur général de Victoire Immobilier.

Rappelons que plusieurs projets gouvernementaux sont, par ailleurs, prévus à Andou-M’Batto. Un collège dont la première pierre sera posée ce mois-ci, ainsi que le bitume.

Andou-M’Batto est un site paradisiaque, situé au bord de la Comoé, l’un des fleuves les plus beaux de la Côte d’Ivoire et à proximité de Grand-Bassam. Situé dans le département d’Alépé, le village fait partie du Grand Abidjan.

Il est voisin de Motobé, village voisin de Grand-Bassam. A Motobé (localité traversée par la Comoé et la lagune Ebrié), la cité des Eléphants basketteurs de 5 ha devrait aussi voir le jour dans les années à venir, tout comme une cité de haut standing.

Des projets qui devraient faire de cette partie du Grand Abidjan, les futures villes balnéaires attractives de la Côte d’Ivoire.

Info : E.A