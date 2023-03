Côte d'Ivoire - Congrès extraordinaire du PDCI-RDA : Bédié pose ses conditions

Henri Konan Bédié, Président du PDCI-RDA, convoque le 7e congrès extraordinaire du parti septuagénaire pour le 30 mars 2023 à la maison du PDCI à Abidjan.

7e congrès extraordinaire du PDCI-RDA : Les Délégués doivent être à jour de leurs cotisations (communiqué)

Son Excellence Monsieur Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA, convie Mesdames et Messieurs les Membres statutaires du Congrès, conformément à l’article 33 des Statuts du PDCI-RDA à la 7e Session Extraordinaire du Congrès du PDCI-RDA, qui se tiendra, le Jeudi 30 Mars 2023, à 10H00, au Siège du PDCI-RDA, à Cocody.

Cette Session Extraordinaire est élargie aux Présidentes nationales et Présidentes des UFPDCI Urbaine et Rurale et aux Présidents nationaux et Coordonnateurs des JPDCI Urbaine, Rurale et Estudiantine et Scolaire.

Les conditions financières de participation sont celles initialement prévues. En conséquence, les Délégués au Congrès doivent être à jour de leurs cotisations au 31 Décembre 2021.

Fait à DAOUKRO, le 09 Mars 2023

Henri Konan BEDIE

Président du PDCI-RDA

Ancien Président de la République de Côte d’Ivoire