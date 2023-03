Discours anti-migratoire de Kais Saied : Le FMI "préoccupé"

À la suite de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) a exprimé son inquiétude devant la vague de violences contre les migrants subsahariens se trouvant en Tunisie. L’institution a également pris acte des décisions annoncées par Kais Saied.

Après la Banque mondiale, le FMI réagit au discours de Kais Saied

"Le Fonds monétaire international (FMI) est préoccupé par les récents développements en Tunisie et prend note des mesures prises par les autorités pour remédier à la situation”, a confié, une porte-parole du FMI le jeudi 9 mars 2023.

L’institution bancaire international réagissait ainsi aux propos de Kais Saied qui a suscité des violences contre les migrants subsahariens en Tunisie. Le président tunisien avait ouvertement accusé les migrants d’être à l’origine de "violence, de crimes et d‘actes inacceptables".

Par ailleurs, le FMI s’est dit "engagé avec la Tunisie, notamment pour soutenir les efforts visant à renforcer l’équité sociale et à promouvoir une croissance inclusive". Rappelons que l’État tunisien et l’institution basée à New York ont signé un accord préliminaire portant sur une aide de 1,9 milliard de dollars.

Peu avant le Fonds monétaire international, la Banque mondiale avait donné de la voix face à la situation des migrants africains en Tunisie. "Compte tenu de la situation, la direction a décidé de suspendre le cadre de partenariat national et de le retirer de l'examen du conseil d'administration. Par conséquent, une discussion avec le conseil d'administration sur le nouvel engagement stratégique avec le pays, qui était initialement prévu pour le 21 mars, sera reportée jusqu'à nouvel ordre", a-t-elle annoncé dans un communiqué.