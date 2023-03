Edwige Diety aux femmes de Man: "Agissons pour le développement de notre Tonkpi !"

La cérémonie officielle marquant la commémoration de la Journée Internationale de la femme a été célébrée le Mercredi 8 mars 2023 à Man avec pour thème : "Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes".

Journée des droits de la femme: Les femmes de Man magnifiées par Edwige Diety

C’est l’esplanade de la préfecture de Man qui a été choisie pour abriter la célébration de la journée internationale de la femme dans le Tonkpi. Cette autre célébration a tenu toutes ses promesses.

Placée sous le parrainage de Madame Edwige Diety, présidente de la fondation KED, la journée internationale de la femme dans le Tonkpi a été l’occasion d’une véritable fête-hommage à la femme. Parades, chants et ballets ont meublé la cérémonie.

Prenant la parole, Dosso Noëlle, la représentante des femmes - leaders de la ville de Man, a tenu à exprimer toute la gratitude des femmes aux institutions étatiques et Orange Côte d'Ivoire pour la maison digitale de la femme de Man et de tout ce qui est mis ensemble pour leur bien-être social.

A la direction régionale du ministère de la femme, elle a témoigné sa reconnaissance pour l’attention accordée aux femmes. Toutefois, la porte-parole des femmes de Man n’a pas manqué d’égrener un ensemble de doléances à l'endroit de la marraine dont les actions en faveur de la femme et des enfants ne se comptent plus.

Pour le Directeur régional de la femme, la famille et l'enfant; Mr Kouadio Issoufou Kouamé, cette célébration est " l’occasion de célébrer les succès rencontrés par les femmes du Tonkpi face aux nombreux obstacles sur le chemin de leur épanouissement."

Revenant sur le thème de cette édition, il a partagé l'optimisme du président de la République depuis que l'outil internet passe pour une opportunité qui s’offre aux femmes en vue de développer leurs activités génératrices de revenus.

« La femme est la cheville ouvrière du développement de nos nations parce qu'elle se situe au coeur de l'éducation de nos enfants et parce qu'elle participe à rendre notre monde plus humain... Célébrer la journée internationale des droits de la femmes nous invite à prendre en considération deux choses : la nécessité de faire le bilan des initiatives déjà engagées et des acquis obtenus et l'obligation d'identifier les défis qui nous appartiennent de relever pour parvenir à une égalité homme - femme et construire un monde plus inclusif. » a indiqué la marraine Edwige Diety.

Selon elle, les avancées en matière de protection et de promotion des droits de la femme sont réelles en Côte d'Ivoire. Fort de cet acquis, elle a appelé les femmes du Tonkpi à plus d'engagement.

« N'ayez pas peur, chères femmes. Nous pouvons nous aussi faire la politique, mais la bonne politique qui participe au développement. Avant toute chose, faisons valoir nos droits. Souvenez-vous de la marche des femmes de Biankouma sur Gouessesso qui a conduit à la victoire de Tia Monnet. Que dire de la marche des femmes de Grand-Bassam ? Soyez autonomes et dynamiques comme vous l'êtes aujourd'hui. », a-t-elle déclaré.

En synergie avec la direction régionale du ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, la marraine Edwige Diety a promis d'améliorer les conditions de travail de ces femmes pour le rayonnement de la région du Tonkpi.

« Femmes de Man, faisons valoir nos droits ! Femmes de Man, agissons maintenant pour le développement de notre Tonkpi !F emmes de Man, levons-nous ! », a-t-elle exhorté après avoir distingué et couvert de présents les femmes-leaders de la ville.

Faut-il le rappeler, pour cette édition, la célébration de la femme a mobilisé un peu plus de 3000 femmes assez réceptives au message de leur marraine.

Une correspondance de Sony Wagonda.