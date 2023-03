Côte d'Ivoire CAN 2023: Lucarne sur le stade de Bouaké entièrement rénové

Le Stade de Bouaké ou stade de la Paix a été inauguré en 1984 pour abriter les compétitions de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) organisée pour la première fois en terre ivoirienne.

Infrastructure sportive : Le stade de Bouaké, un joyau architectural pour accueillir la CAN 2023

Ce joyau architectural a été rénové dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en janvier 2024. D’une dimension de 119 × 73 m, le stade de Bouaké a été construit sous la forme d’une couronne ovale avec un profil en travers de 24 gradins.

L’édifice relooké est équipé d’une pelouse ultra-moderne, une infirmerie, un vestiaire, une salle d’échauffement, une salle presse, etc.

Après le stade olympique Alassane Ouattara de Ebimpé qui est doté de 60 000 places, le stade de Bouaké est le deuxième plus grand du pays avec le stade Félix Houphouët-Boigny. Sa capacité d’accueil a été portée de 25 000 à 40 000 places assises.

La rénovation du stade de Bouaké s’inscrit dans la ferme volonté du gouvernement de moderniser les infrastructures sportives en Côte d’Ivoire. Cela permettra également de développer le sport pour tous, le sport de masse et le sport de haut niveau.

« Le sport représente de nos jours un élément stratégique ayant un impact notable sur plusieurs domaines. Il constitue pour les populations un excellent moyen de divertissement, mais il contribue aussi à promouvoir l’image du pays », témoigne Jonas Hermann Kouassi, géomètre.





Le stade de Bouaké figure parmi les six stades en rénovation ou en construction retenus pour abriter la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Il s’agit des stades de San Pedro, Korhogo, Bouaké, Ebimpé, Houphouët-Boigny et Yamoussoukro.



« Plusieurs atouts militent en faveur de l’organisation de la CAN 2023 à Bouaké. D’abord un climat agréable et équilibré, une stabilité retrouvée, une population passionnée par le sport. Le tout couronné par un bel édifice sportif pour accueillir de grandes compétitions internationales », s’est réjouie Caroline Kouadio Affoué, enseignante.

Le stade de Bouaké relooké accueillera le 24 mars prochain la rencontre entre les Éléphants de Côte d'Ivoire et l'équipe des Comores, pour le compte de la 4eme journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a réceptionné, le samedi 04 mars 2023, les clés du stade de Bouaké.





La réalisation de ce chef-d'œuvre est le fruit d’importants investissements. Sa réhabilitation a démarré en 2019 et a généré des centaines d’emplois directs et indirects.

Avec CICG