Côte d’Ivoire : Les populations de Danané prient pour le président Ouattara

À l'initiative de Ibrahim Ben Bamba (IBB ), Conseiller Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), fils de la région du Tonkpi, l'amicale des ressortissants du Bafing à Danané, a organisé, le samedi 4 mars 2023 à la grande Mosquée de la ville, une journée de prières et de reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara.

Ibrahim Ben Bamba, fils du Tonkpi : "Danané est reconnaissant au faiseur du nouveau miracle ivoirien, SEM Alassane Ouattara"

Placée sous le parrainage du Ministre d'État, Ministre de la Défense, Tené Birahima Ouattara, la journée de prières et de reconnaissance au président Alassane Ouattara, a réuni l'ensemble des cadres, fils et filles de la région du Tonkpi, notamment la vice-Gouverneur Edwige Diety, representant le Ministre-Gouverneur du District des montagnes, Albert Flindé; le Sénateur Mamadou Cisse, représentant le Parrain; le Maire Ouattara LANCINA et monsieur Lanciné Diabaté Kalifa, Directeur de Société.

Pour le Conseiller économique, social, environnemental et culturel, Ibrahim Ben Bamba, initiateur de ladite journée, prier pour que Dieu donne la santé et la vigueur au président de la République, était un devoir de reconnaissance pour le peuple du Tonkpi dans sa large majorité.

« Danané est reconnaissant au faiseur du nouveau miracle ivoirien, SEM Alassane Ouattara. Parce que réellement, Danané a beaucoup obtenu de ses mains : ma nomination au Cesec, le bitume de Man à Zouan-hounien passant par Danané, 10Km de bitume dans la ville, le bitume allant jusqu'à la frontière de la Guinée, un CHR, un port sec, un rajout budgétaire au niveau de la commune.

Au-delà, c'est la Côte d'Ivoire entière qui a changé. Nous sommes les mieux placés pour savoir que tout a changé. C'est pourquoi, le peuple de Danané a jugé utile de prier pour ce grand homme afin que Dieu lui accorde longévité et une santé de fer», a expliqué Ibrahim Ben Bamba.

À travers la lecture du Coran et des invocations destinées à permettre au président Alassane Ouattara de mener à bien sa mission régalienne et d'atteindre ses objectifs pour le bonheur des Ivoiriens, les organisateurs de la journée de prières, ont voulu marqué la reconnaissance de tout un peuple au chef de l’État et sceller l'union entre les cadres de la région.

«Danané est conscient qu'aucun projet de développement ne peut être mis en exécution que s'il y a la paix et l'entente entre les cadres. Parce que ce sont des projets qui appellent le rassemblement. L'idée de prier pour le chef de l'État a fait l'unanimité et tous ont compris l'intérêt de la chose.

Le message tout au long de cette cérémonie, que ce soit de moi ou du Cesec Konaté Badarah Ali ou de Mme Edwige Diety, était unique ! Nous avons passé un message de reconnaissance au président de la République et incité nos braves populations à cultiver la paix et la cohésion sociale. Le développement auquel chacun aspire, dépend de cela», a confié le CESEC IBB à la presse.

Pour sa part, le Sénateur Mamadou Cissé, représentant le parrain, le Ministre d'État Téné Birahima Ouattara, a appuyé les hommages au chef de l’Etat, tout en promettant de transmettre fidèlement les messages des populations de Danané voire du Tonkpi.

Il a salué la cohésion « remarquable » entre les cadres de Danané. Même son de cloche pour le Préfet du département de Danané, N'guessan Ahoutou, qui, au nom du Président de la République, a exprimé sa joie et sa satisfaction pour cet acte de grandeur.

La cérémonie a pris fin après la bénédiction finale et l'immolation de trois boeufs

Une correspondance de

Sony WAGONDA