FIRST 2023: L’AIPMC honore des pionniers des médias et de la culture

L’Association internationale des professionnels de la communication et de la culture (AIPMC), à travers la Foire internationale des Radios, Services et Télévisions (FIRST), a honoré, vendredi Ivoir Golf club d’Abidjan, plusieurs médias dont la télévision 7INFO.

Dîner gala FIRST: Le Ministre Pierre Dimba distingué par l'AIPMCI pour son combat contre la Covid-19

Une trentaine de pionniers de la communication et de la culture ont été distingués dans la soirée du vendredi 10 mars 2023, par l’Association internationale des professionnels de la communication et de la culture (AIPMC), lors d’un dîner gala organisé à Abidjan-Cocody.

Cette cérémonie de distinction a été rehaussée par la présence du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, qui a rendu hommage mérité aux aînés, hommes et femmes de la communication, des médias et de la culture.

Parmi les pionniers de la communication, de la culture et des entreprises de médias distingués par l’AIPMC, figuraient feu Laurent Dona Fologo, feu Roger Fulgence Kassi, Georges Tai Benson, Bailly Spinto, Eugène Dié Kacou.

Pour le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement durable, le ministre Pierre Dimba, cette initiative de l’AIPMC est à saluer parce qu’elle fait la promotion des pionniers des médias et de culture qui ont combattu avec acharnement et persévérance pour la liberté de la presse, le développement de la culture nationale sous toutes ses formes et assuré la transmission du savoir à la jeune génération.

Les lauréats, pour leur part, ont remercié les organisateurs pour le choix porté sur leur personne respectives.

L’AIPMC a également primé le ministre de la Santé, Pierre Dimba pour avoir réussi sa communication dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il a exprimé sa gratitude aux initiateurs.

« Je suis particulièrement touché d’être l’un des récipiendaires et j’attribue cette magnifique distinction à la Côte d’Ivoire solidaire, unie dans la lutte contre les urgences de santé publique en général et de la maladie à Covid-19 en particulier », a fait savoir le ministre.