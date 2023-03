Football: Le Sénégal rafle tous les trophées individuels de la CAN U20

Le trophée de la CAN U20 a pris, elle aussi, la direction de Dakar au Sénégal, samedi après la victoire des Lionceaux de la Teranga qui ont remporté la finale du tournoi continental en battant la Gambie 2-0.

Sénégal: Pape Demba Diop s'offre le trophée de meilleur buteur de la CAN U20

Le Sénégal est Champion d’Afrique ! C’est la quatrième fois, en l’espace d’un an, après la CAN 2022 et le CHAN 2023.

Le Sénégal rafle également tous les trophées individuels à l’issue du tournoi : meilleur gardien (Landing Badji), soulier d’or (Pape Demba Diop, meilleur buteur avec 5 buts), meilleur joueur (Lamine Camara).

Le milieu de terrain des Lions du Sénégal, Pape Demba Diop s’est offert le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations U20 en survolant le tournoi, le joueur de Zulte termine meilleur buteur avec 5 réalisations à la CAN U20 en Egypte.

Récent vainqueur du CHAN 2022 en Algérie , il a tiré son épingle du jeu et a porté le Sénégal presque à lui seul vers les quart de finale lors des trois premiers matchs de poule.

Vitesse technique,Vista , du jeu direct et une dose d’inspiration lui ont permis d’être le meilleur joueur et meilleur buteur de la phase de poule (4 buts en 3 matchs).

Surnommé Kevin de Bruyne par ses coéquipiers, l’intelligence de jeu et le volume d’abattage de Pape Demba Diop sautent aux yeux.

Le Nigeria, pays le plus sacré dans cette catégorie avec sept titres à son actif, s'est adjugé du trophée de l'équipe qui s'est illustrée la mieux dans le domaine du Fair-play.