Côte d'Ivoire - Tiassalé : Alpha Sanogo fait opérer gratuitement 100 malades d'hernie

100 personnes souffrant de hernie sous toutes ses formes, ont été opérées avec succès, ce week-end à Tiassalé, dans le cadre d'une campagne d’opérations chirurgicales gratuites dénommée « Santé pour tous », initiée par Alpha Sanogo, cadre et fils de Tiassalé.

Après avoir fait opérer 200 personnes souffrant de la cataracte en 2022 et organisé en 2020 et 2021, des séances de vaccination des élèves du primaire gratuites ainsi que des consultations médicales gratuites au profit de centaines de personnes du troisième âge à Tiassalé et à N'douci, Alpha Sanogo a initié, ce week-end à Tiassalé, une campagne d’opérations chirurgicales gratuites de la hernie sous toutes ses formes.

Prenant la parole, le président de l'ONG Fleur de Lys a rendu un vibrant hommage au Ministre Pierre Dimba, Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, par ailleurs Président du conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Selon Alpha Sanogo, il s’agit de traduire en actes la politique de développement du Président de la République, Alassane Ouattara, qui recommande aux cadres de se rapprocher des populations afin de mieux appréhender leurs difficultés et d’y apporter des solutions.

Alpha Sanogo s'inscrit dans la droite ligne tracée par le président Ouattara

"Ce sont 100 malades qui seront pris en charge dans le cadre d'une action humanitaire et sociale qui s'inscrit dans sa volonté de venir en aide à ses parents qui sont dans le besoin et cela, conformément au vœu du Président de la République qui demande aux cadres d'être proches des populations", a-t-il déclaré.

M. Sanogo a confirmé que cette campagne d’opérations chirurgicales gratuites, qui connaît un réel succès au niveau de la population, ne sera pas la dernière.

Directeur départemental de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Dr Joël Yavo Gbalé, a indiqué que l'hernie et ses différentes manifestations, peuvent être mortels pour l'homme faute d'une intervention chirurgicale, seul moyen de la guérir.

Représentant le Préfet de du département de Tiassalé, Mme Ehouman-Gogo Gisèle Larissa a exprimé sa gratitude à Alpha Sanogo qui soulage aussi bien les malades que des familles à travers cette action humanitaire. Elle a salué l'équipe médicale composée de 16 médecins et d'une dizaine d'infirmiers.

Info : Balamine D.