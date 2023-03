2023, année de la jeunesse : Dimba Pierre annonce 2,3 milliards FCFA pour l’Agnéby-Tiassa

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba Pierre a investi, le samedi 11 mars 2023, le président des jeunes d’Offoriguié et son bureau.

Agboville : Dimba Pierre investit le président des jeunes d’Offoriguié

« Je suis très heureux d’être parmi vous à Offoriguié. Merci beaucoup pour tout l’amour que vous me portez et la chaleur que vous dégagez. Sachez que, je vous porte aussi dans mon cœur car Offoriguié et moi : c’est ton pied, mon pied », a-t-il souligné, en présence des élus et cadres et de la chefferie du village situé à 7 kilomètres d'Agboville.

Pour le parrain de la cérémonie, la finalité de toute politique, c’est le développement. C’est pourquoi, il a appelé les populations à l’union et au vivre ensemble.

« C’est main dans la main et avec notre petit frère, Éhoué Christian que nous venons d’investir, que nous allons travailler aux côtés du chef de village, des cadres afin qu’Offoriguié aille de l’avant.

Nous avons prévu pour cette année dédiée à la jeunesse par le président de la République, Son excellence monsieur Alassane Ouattara, de consacrer près de 2,3 milliards de FCFA à l’emploi et l’autonomisation des jeunes et des femmes.

Parce que notre souhait, c’est que vous soyez fiers d’appartenir à l’Agnéby-Tiassa et que vous puissiez profiter du développement », promet le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Dimba Pierre a, par ailleurs, demandé à ses filleuls d’être des modèles. « Chers jeunes, vous êtes l’avenir d’Offoriguié, du département d’Agboville et toute l’Agnéby-Tiassa. Alors, je veux que vous soyez de bons modèles.

Aimez le travail bien fait et soyez respectueux des autorités administratives, traditionnelles et des aînés. Ceux qui sont courageux vont réussir. N’ayez donc pas peur car l’avenir est à vous. Je vous connais responsables et je sais que vous pouvez transformer notre région et notre pays. Je vous fais confiance », a confié le premier responsable de la santé des Ivoiriens.

Bien avant, Arsène Édi N’Cho, président de l’UJCA (Union de la jeunesse communale d’Agboville) a appelé ses pairs à soutenir le nouveau président d’Offoriguié pour la réussite de sa mission.

« Jeunes d’Offoriguié, Éhoué Christian est votre président. Quoi qu’il en soit, c’est à vous de le soutenir, de l’aider dans sa mission. Il est une autorité qui mérite respect et considération. Christian, tu dois aussi respect et considération à la jeunesse et à la chefferie. Ta mission est d’aider la jeunesse d’Offoriguié à plaider pour ses besoins, à aller vers le développement. Le ministre Dimba est là pour vous et pour tous les jeunes. Sachez que vous pouvez compter sur nous », a réitéré le coordinateur régional de la Fédération nationale des unions de jeunesses de Côte d’Ivoire(FENUJECI).

La construction d’un centre de santé, d’un foyer des jeunes et d’une seconde école primaire publique, l’extension du réseau électrique et le reprofilage des rues du village, sont les principales doléances soumises au président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre.

Tizié TO Bi

Correspondant régional