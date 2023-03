Dagnogo Yssoufou (Départemental adjoint): "Le RHDP a une base solide à Treichville"

Le Secrétaire Exécutif du RHDP, CISSÉ Ibrahim BACONGO, s'adresse ce mardi 14 mars 2023 à l'ensemble des secrétaires départementaux du parti en prélude aux préparatifs des élections communales et régionales de 2023. Cette rencontre avec les représentants des militants et sympathisants de base, est d'ordre capital eu égard aux différentes et diverses problématiques rencontrées lors de la désignation des candidats. C'est dans cette perspective que nous avons échangé avec le Secrétaire Départemental adjoint chargé de l'administration de la circonscription de Treichville, Monsieur DAGNOGO Yssoufou.

Monsieur DAGNOGO Yssoufou, comment se porte le RHDP à Treichville ?

DAGNOGO Yssoufou : Je vous remercie de l’opportunité que vous m’offrez pour faire le point de la situation de notre parti le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix dans notre localité. D’emblée, je voudrais remercier le maire de notre commune le Ministre AMICHIA François, la Députée de la circonscription Amy TOUNGARA, le Secrétaire Départemental le Docteur CISSÉ Sidiki et tous les responsables politiques de notre cité pour leur dynamisme à l'ancrage du parti dans la commune et de la mobilisation des militants pour un ratissage plus large des populations aux idéaux du parti.

Pour répondre à votre question, le RHDP se porte très bien à Treichville. Depuis l’élection du Secrétaire Départemental, Docteur CISSÉ, nous nous sommes mis au travail aussitôt. Nous avons mis en place une structuration adéquate et efficace afin de mobiliser et organiser nos zones et nos sections. Et à la suite de cette structuration, nous avons procédé à la formation de nos animateurs politiques à l'effet de renforcer dans l'ensemble nos capacités aux idéaux du parti. Cet atelier de formation a permis de former plus de 150 animateurs notamment les délégués de zones, les secrétaires de section et les structures décentralisées. Il était important que chacun s’approprie de la philosophie du parti, des statuts et règlement intérieur et surtout des principes disciplinaires et le code de conduite du militant.

Certaines localités sont confrontées à des tressaillements dans la désignation des candidats aux élections municipales. Qu'en est-il de votre commune ?

Notre commune fait exception à ces mouvements malheureux dans la désignation des candidats. Les responsables politiques de notre commune ont toujours su privilégier l’intérêt du parti à tout autre considération. Ils sont respectueux des décisions du parti et corroborent ses principes disciplinaires. Raison pour laquelle il n'y a jamais eu de quiproquo politique regrettable dans la commune N'zassa qui a su par ailleurs conjuguer et mettre en exergue les liens fraternels au-dessus des dérives politiques. À Treichville, nous sommes une famille unie.





Qui est donc le candidat officiel du RHDP à Treichville ?



Comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas de problème dans le choix de notre candidat. Souffrez que je ne réponde pas aujourd’hui à cette question. Vous le saurez dans les jours qui viennent. Le candidat désigné par le parti est et demeure le candidat officiel et sera à ce titre soutenu sans exception par tous les militants et sympathisants.



Nous avons constaté, suite à notre enquête sur le terrain que des candidatures de militants sont susceptibles d'affronter le maire sortant s'il est retenu officiellement ?



Vous savez, la loi n’empêche personne d’être candidat aux suffrages universels si elle remplit les conditions nécessaires. Cependant, notre parti est une organisation politique structurée ou le respect des principes structurels et disciplinaires est un impératif. Tout militant qui enfreint cette discipline est tenu à ses risques et périls.



Des militants de la commune dénommés « Grenadiers Voltigeurs » conduits par Oumar TIERO, le Porte-Parole dudit mouvement, indiquent que vous avez dit lors de la réunion départementale tenue le lundi dernier 06 mars 2023 qu'il n'y a pas de candidat déclaré officiellement par le parti à Treichville. Et par voie de conséquence, il déposera si possible sa déclaration à la Rue Lepic. Que dites-vous de cette assertion ?

La réunion du lundi dernier répondait au processus de mise en place d'une base de données du E-militants. Tous nos militants doivent être identifiés, enregistrés afin de matérialiser nominativement sur une base saine nos ressources et potentialités humaines voire électorales.

"Le RHDP a une base solide dans notre commune"

En aucun moment, nous avons abordé le sujet de désignation du candidat officiel. Ce débat du choix du candidat n'est qu’un appendice de l’énorme enjeu politique qui nous interpelle. Soyons sérieux dans notre approche politique ! Voulez-vous dire que pendant que le parti s'apprête à dévoiler la liste définitive des candidats retenus aux municipales et régionales sur toute l'étendue du territoire nationale, c'est le moment choisi par d'autres éventuels candidats pour faire acte de candidature ? Non ! C'est insensé.

Ne pensez-vous pas que les candidats indépendants risquent de compromettre la victoire du RHDP ?





Le RHDP a une base solide dans notre commune. C'est le plus grand parti politique en terme de militants et sympathisants et le mieux structuré. Notre devoir est le faire gagner. Raison pour laquelle nous sommes mobilisés et prêt à faire bloc autour de notre candidat pour la victoire finale celle de notre parti. In fine, le dialogue fraternel qui nous distingue prévaudra quoi qu'il arrive.



Quel message voudriez-vous adresser aux militants ?



Je lance un appel solennel à tous les militants et sympathisants de rester à l’écoute des décisions et des mots d'ordre du parti en rang organisé. Ne pas se laisser distraire par tous ceux qui rament à contre-courant du parti. Restez mobilisés dans l’unité afin de donner la victoire à notre candidat qui incarnerait les idéaux de notre champion, notre leader, le Président Alassane OUATTARA pour le bonheur de tous et de chacun.



Propos recueillis par Olivier C.