Blé Goudé porte plainte contre Nyamsi : Soro prépare la défense

Serait-ce le début de la bataille entre Charles Blé Goudé et Guillaume Kigbafori Soro, les deux anciennes figures de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) ? Le fondateur du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) a porté plainte contre Franklin Nyamsi, le conseiller spécial de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : Pourquoi Blé Goudé traine Nyamsi devant les tribunaux

"Le neveu du despote Alassane Ouattara, Charles Blé Goudé, porte plainte contre le Dr Nyamsi Wa Afrika en France, parce qu’il aurait été traité de corrompu par le régime Ouattara dans l’une de nos vidéoconférences, datant de 2021", a annoncé Franklin Nyamsi à travers un tweet le lundi 13 mars 2023.

Le conseiller spécial de Guillaume Soro a livré les raisons pour lesquelles l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo le traine devant les tribunaux.

"En ce lundi 13 mars 2023, je vous informe que M. Charles Blé Goudé a porté plainte contre moi au tribunal judiciaire de Paris, au motif, prétend-il que je l'aurais diffamé en disant dans une vidéo de 2021 qu'il a été retourné et corrompu par le régime d'Alassane Ouattara. Les avocats de notre mouvement, Générations et peuples solidaires, sur instruction du président Guillaume Kigbafori Soro, ont pris en charge le dossier pour faire dire le droit en toutes circonstances et montrer la nature politique de cette manipulation", a clarifié l'écrivain camerounais.

Cette affaire sera-t-elle le signe déclencheur d'une tension entre Blé Goudé et Guillaume Soro ? Il faut rappeler que les deux hommes ont un passé commun au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI). Par la suite, leurs chemins se sont séparés. Le président du COJEP s'est engagé auprès de Laurent Gbagbo quand le leader des soroistes a pris fait et cause pour Alassane Ouattara.