Côte d'Ivoire : Voici les nouveaux grands noms de la BICICI

Depuis septembre 2022, Alassane Ouattara a autorisé le rachat de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie en Côte d'Ivoire (BICICI). On connait désormais les grandes figures qui dirigeront l’ancienne filiale de la BNP Paribas.

Côte d’Ivoire : Voici ceux qui prennent la tête de la BICICI

Dans un communiqué publié le 28 septembre 2022, le président ivoirien Alassane Ouattara donnait son accord pour le rachat de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie en Côte d'Ivoire.

Depuis cette date, la BICICI est passée sous le contrôle du consortium composé de la Banque nationale d’investissement (BNI), de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), la Caisse de dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire (CDC-CI) et l’Institution de prévoyance sociale-Caisse générale des retraités des agents de l’État (IP-CGRAE). L’opération de rachat avait coûté 80 milliards de francs CFA.

Six mois après, les nouveaux grands noms de la BICICI sont connus. En effet, Africa Intelligence révèle que les nouveaux acquéreurs ont désigné les personnalités devant les représenter au sein de l’administration de l’institution bancaire.

Ainsi, la CNPS a porté son choix sur son actuel directeur général, Charles Kouassi et Isidore Tanoé, ancien patron de la Banque atlantique. Quant à la BNI, poursuit notre source, elle sera représentée par son directeur général Youssouf Fadiga et Jean-Marc Brou, un proche du Premier ministre ivoirien Patrick Achi.

Du côté de la CGRAE et de la CDC-CI, on a fait appel à Abdrahamane Berté, maire de Kong (nord de la Côte d’Ivoire) et Lassina Fofana.