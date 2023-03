Côte d'Ivoire - JIF 2023: Ce qu'Alpha Sanogo a prévu pour les femmes de Tiassalé

La célébration officielle de la Journée internationale des Droits de la Femme (JIF 2023) en Côte d’Ivoire, se tiendra le jeudi 30 mars 2023, à Yopougon, dans le District Autonome d’Abidjan. À Tiassalé, il est prévu un programme de renforcement des capacités, destiné à 300 femmes de divers horizons.

Tiassalé : Alpha Sanogo va renforcer les capacités professionnelles de 300 femmes

Placée sous le haut patronage de la Première Dame Dominique Ouattara, la 46ème édition de la Journée internationale des Droits de la Femme (JIF 2023), se déroulera autour du thème national : « Innovations technologiques et digitales : leviers pour l’inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire ».

Initialement prévue chaque 08 mars, ce décalage de date fait suite à une demande de l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui a invité tous les États à célébrer cette année, l’événement à son siège à New York; et ce, en marge de la 67ème Commission de la condition de la femme, CSW67. La Commission de la condition de la femme (CSW) est la principale instance intergouvernementale mondiale et le plus grand rassemblement annuel dédié exclusivement à la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes.

Cette année, l’accent sera mis sur la technologie à travers le thème international « Favoriser l’innovation inclusive et le changement technologique pour renforcer l’autonomisation des femmes et des filles et créer des espaces numériques plus sûrs ». À la faveur de cette célébration, aura lieu à Tiassalé, du 16 au 18 mars 2023, un programme de renforcement des capacités d'au moins 300 femmes des secteurs de l'esthétique, de la restauration, de l'agriculture et du commerce.

Parrainée par l’un des dignes fils et cadres du département, Alpha Sanogo, cette activité organisée par l'ONG Blakpa, vise à contribuer à l’autonomisation de toutes les femmes et les filles de Tiassalé, voeu cher au président de la République, Alassane Ouattara, et à la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. A noter que cette énième activité en faveur des femmes de Tiassalé, intervient après la distribution de 2.655 pagnes aux femmes de la commune, regroupées en associations.