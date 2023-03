L’Italie plane sur la Ligue des champions, la France sans représentant en quarts

Trois clubs italiens visent le dernier carré de la Ligue des champions 2022-2023 dont les huitièmes de finale ont pris fin mercredi avec un Real Madrid impressionnant.

Ligue des champions: Les tirages au sort pour les quarts de finales prévus vendredi 17 mars 2023

Mardi soir, le Real Madrid et Naples ont respectivement dominé Liverpool et l'Eintracht Francfort. Ils rejoignent le Bayern Munich, l'AC Milan, Benfica, Chelsea, Manchester City et l'Inter, qualifiés en quarts de finale avant eux. Pour la première fois depuis l'édition 2005-2006, la Serie A aura trois équipes en quarts de finale de Ligue des champions: l'AC Milan, l'Inter et Naples.

Le championnat italien sera le championnat le mieux représenté à ce stade de la compétition; et ce, sans la Juventus Turin, principal représentant transalpin ces dernières saisons. Respectivement tombeurs de Tottenham, de Porto et de Francfort, ces trois clubs auront profité d'un tirage au sort clément. Lors du prochain, vendredi (12h), ils ne seront cette fois pas protégés par la règle interdisant les ressortissants d'un même pays de s'affronter.

La France toujours à la traîne

Pour la deuxième saison consécutive, la Ligue 1 ne sera pas représentée parmi les huit meilleures équipes de la Ligue des champions. L'élimination logique du Paris Saint-Germain, resté muet en 180 minutes de jeu face au Bayern Munich (0-1, 0-2), est un problème qui dépasse le seul intérêt du club de la capitale. Menacé depuis le début de la saison à l'indice UEFA par le Portugal et les Pays-Bas, le championnat français joue avec le feu.

Cet indice qui classe les pays européens selon les performances de leurs clubs en compétition européenne sur les cinq dernières saisons, décerne plus de billets qualificatifs pour la C1, la C3 et la C4 aux pays les mieux classés. A l'heure actuelle, la France reste accrochée à sa 5e place et est partie pour conserver ses accès européens la saison prochaine. Mais si les clubs néerlandais (Feyenoord en C3, AZ Alkmaar en C4) et portugais (Benfica en C1, Sporting en C3) vont loin et que, dans le même temps, Nice est rapidement éliminé de Ligue Europa conférence, les choses pourraient prendre une tournure inquiétante.