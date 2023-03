Côte d’Ivoire: Patricia Yao annonce la construction d'un stade omnisports à Guitry

La ville de Guitry, située dans la région du Lôh-Djiboua, connait un développement certain depuis l’accession à la tête de la commune, de Mme Patricia Yao, directrice de cabinet de la Première dame de Côte d’Ivoire, Mme Dominique Ouattara.

Guitry: Patricia Yao dévoile ses grands projets pour 2023

L’embellie économique que connait la Côte d’Ivoire depuis 2011, avec l’arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, rejaillit sur l’ensemble des localités du pays. A Guitry par exemple, le développement est impulsé par Mme Patricia Yao, première femme députée de la commune de Guitry et de la sous-préfecture de Dairo-Didizo, élue maire de la commune de Guitry en 2018, grâce à ses nombreuses actions en faveur du bien-être des populations.

Au cours de la première réunion du conseil municipal de la mairie de Guitry pour l’année 2023, le mercredi 15 mars 2023, le maire Patricia Yao a présenté aux populations, plusieurs projets qui seront réalisés à court terme dans la commune. Il s'agit entre autres, de la construction d'un stade omnisports (handball, volley-ball et basket) obtenu, selon elle, grâce à la sollicitude du ministre des Sports, Claude Danho Paulin; de la construction d'une cité immobilière de 119 villas réalisées par la Mutuelle des cadres; de la construction d'un commissariat de police ainsi que de l'adoption d'un plan stratégique 2023-2038 pour une meilleure planification du développement du département de Guitry.

« J'adresse mes remerciements, à Mme Ida Camara, préfet du département de Guitry, ainsi que tous ceux qui ont honoré de leur présence notre réunion », s’est félicitée Mme Yao. Le bilan de l’actuel conseil municipal de Guitry, est plus que satisfaisant au regard des grandes actions réalisées dans la localité et au delà dans toute la région du Loh-Djiboua par Patricia Yao.

Dans le domaine de l'éducation, on note la construction d'une vingtaine d’écoles primaires et préscolaires, la construction d'une salle multimédia au Lycée moderne de Guitry qui sera bientôt inaugurée, ainsi que des cantines scolaires et des logements pour les enseignants.

Au plan de la santé, ce sont 5 centres de santé qui ont été construits, 6 réhabilités et équipés, sans oublier les 12 ambulances, dont 3 remises dans le département de Divo à différentes structures hospitalières, dont la plus récente était l'ambulance médicalisée offerte au centre de santé urbain d’Ogoudou.

Au niveau de l'hydraulique et de l'électrification rurale, le Conseil municipal de Guitry, avec à sa tête Mme Patricia Yao, a réalisé deux (02) châteaux d’eau et quatre (04) forages pour HVA (Hydraulique villageoise améliorée).

Trois (03) autres châteaux d'eau sont en construction dans la sous-préfecture de Dairo-Didizo. Dans le domaine de l'électrification, il faut noter que tous les villages de la commune et des sous-préfectures de Guitry et Dairo Didizo, sont électrifiés. Par ailleurs, un parc à loisirs, sera bientôt inauguré pour le bonheur des enfants, mais aussi des parents. Autant de projets réalisés grâce à la sollicitude du président de la République, Alassane Ouattara, et grâce à l’affection de la Première dame, Mme Dominique Ouattara, dont Patricia Yao est la directrice de cabinet.