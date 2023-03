Didi B: "Il y a beaucoup de rappeurs fakes comme les coachs remplis sur internet"

Le rappeur Didi B a sorti, le lundi 13 mars dernier, un nouveau single intitulé ‘Shogun’’. Le clip de la chanson est déjà fortement apprécié. Mais, les quelque paroles sont sous forme de piques que l’artiste lance à ses collègues rappeurs.

Didi B lance des piques à ses collègues rappeurs dans son nouveau single

Le fils d’Abou Bassa Bomou et de feue Péhoula Zéréhoué, Didi B, caracole en tête du Rap made in Côte d’Ivoire. Il ne fait qu’enchaîner des succès avec ses différentes productions. En plus de cela, ses concerts se jouent à guichets fermés à Abidjan comme à l’extérieur du pays.

Bien plus, le transfuge du groupe de Rap, Kiff No Beat, dans son ascension dans le Hip-hop ivoirien, a raflé des prix. Le dernier en date est avec le titre ‘’Tala’’, qui a remporté le prix de la meilleure chanson de l’année aux Afrima Awards 2023 en janvier dernier à Dakar. Et c'est justement dans la capitale sénégalaise, que Didi B a tourné une partie du clip de sa nouvelle production baptisée ‘’Shogun’’. La vidéo qui est sortie le lundi 13 mars dernier sur les plateformes, a des sonorités Wolof.

Mais, ce n’est pas tant la chanson et le clip qui sont appréciés. Les paroles ont l’élan d’attaques envers des rappeurs même s’ils ne sont pas nommés. ‘’Je suis le dieu du game et vos rappeurs sont mes créatures… Il y a beaucoup de rappeurs fakes comme les coachs remplis sur internet. Les rageux pensent toujours essayer, ça ne me dérange pas, ça s’applaudit. Si ton rappeur est fort que moi, ça veut dire que je suis maudit. Ils savent qu’ils ne vont pas durer, donc leur dernière option est de me maudire’’, lâche-t-il. Et en seulement 24 heures, le clip de la chanson a presqu'atteint le demi-million de vues sur YouTube.

Malika Victoria