Côte d'Ivoire: Les logements sociaux désormais une réalité, 5 000 familles logées

Logements sociaux et économiques : Le Premier Ministre Patrick Achi remet les infrastructures primaires et 5 617 clés aux souscripteurs à Songon-Kassemblé

Pour la circonstance, le Premier Ministre a remis symboliquement les clés à 17 acquéreurs. Le Chef du gouvernement a indiqué que le site de Songon-Kassemblé est « d'une superficie de 439 ha destinée à la construction d'un nouveau pôle urbain ». « Ces nouveaux logements vont changer totalement votre quotidien et votre vie et évidemment enchanter toute une communauté », a-t-il expliqué.

Selon Patrick Achi, les travaux de viabilisation à Songon-Kassemblé se sont élevés à 40 milliards de FCFA et ont été entièrement pris en charge par l'État de Côte d’Ivoire. Le site comprend des écoles, des espaces de jeux, des centres de santé et de loisirs.

« Aujourd’hui, à Songon-Kassemblé, nous n’avons pas que des logis, mais 5 000 familles. 5 000 foyers qui vont pouvoir grandir et évoluer dans un environnement sain et agréable doté d’infrastructures de qualité. Nous n’avons pas que des logements, mais nous avons une ville nouvelle, une vraie petite cité qui, dès demain, va prospérer avec des gens qui vont dormir calmement et longtemps », s’est réjoui le Premier Ministre.

Aux autres acquéreurs qui attendent leurs clés, a-t-il poursuivi, je voudrais leur dire que leur attente ne sera plus très longue avec la finition des travaux de viabilisation qui sont quasiment achevés. Patrick Achi a, à cette occasion, annoncé le lancement dans les prochaines semaines d’un programme de 25 000 logements dans les communes du Grand Abidjan et dans les principales villes secondaires du pays.

Aux opérateurs immobiliers, le Premier Ministre a renouvelé sa demande d'intensifier leurs efforts aux côtés du gouvernement pour qu'ensemble ils puissent réaliser dans le meilleur délai l'ambition présidentielle de logements pour tous. Des équipements d’entretien (brouettes, poubelles, pelles) ont été remis aux syndicats de copropriété par le Premier Ministre qui a pu visiter des maisons témoins.

Pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, cette cérémonie marque un tournant important dans la construction de la ville nouvelle de Songon : « C'est la toute première expérience de création de villes nouvelles ».

C’est en 2011 que le programme présidentiel de logements sociaux et économiques a été initié avec un objectif initial de 60 000 logements porté à 150 000 logements à l’horizon 2025. A ce jour, ce sont plus de 100 milliards de FCFA d'investissements dans les travaux de VRD.

