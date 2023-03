Sénégal : Ousmane Sonko mal en point, ce qui lui arrive

Depuis son exfiltration de son véhicule par les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Sénégal, Ousmane Sonko va mal. Le farouche opposant de Macky Sall a laissé un message sur Twitter dans lequel il affirme être "sujet à de terribles vertiges" et souffrir de "difficultés respiratoires".

Sénégal : Ousmane Sonko, victime de tentative d'assassinat ?

Jeudi 16 mars 2023, alors qu' Ousmane Sonko était en route pour son procès, des heurts ont éclaté à Dakar, la capitale sénégalaise. Des jeunes en colère ont attaqué les gendarmes et les policiers à l'aide de pierres aux alentours du tribunal. L'opposant sénégalais a été conduit sous forte escorte policière. " "La police et la gendarmerie m'imposent un itinéraire. J'ai été brutalisé. Le régime ne compte que sur les forces de sécurité", s'est exprimé M. Sonko.

Finalement, le procès a été reporté au 30 mars 2023. Pour rappel, le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, proche du président Macky Sall, a porté plainte contre Sonko pour "diffamation, injures et faux.

Cependant, depuis son retour à son domicile, Ousmane Sonko soutient ne pas bien se porter. "Depuis que les FDS m’ont déposé chez moi, je suis sujet à de terribles vertiges, je souffre de douleurs au bas ventre et j'éprouve des difficultés respiratoires. Nous avons appelé la SUMA ASSISTANCE, mais depuis plus d’une heure, la police a bloqué leur ambulance au rond-point et leur refuse l’accès à mon domicile. Macky Sall se livre ouvertement à une énième tentative d’assassinat sur ma personne", a-t-il tweeté.