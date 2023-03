Côte d'Ivoire-Gnamien Konan : "Nos dirigeants manquent d'ambition"

Depuis sa sortie du gouvernement de Côte d'Ivoire, Gnamien Konan ne manque aucune occasion pour démonter la gestion d'Alassane Ouattara. Récemment, l'ancien directeur général des douanes ivoiriennes a dénoncé le manque d'ambition des dirigeants ivoiriens.

Gnamien Konan : "Ils sont allergiques aux critiques"

Gnamien Konan, 69 ans, est militant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) depuis novembre 2022. L'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est dit prêt à mener la bataille pour la conquête du pouvoir auprès d'Henri Konan Bédié. "Je suis là pour me mettre à la disposition du PDCI-RDA et de son président (...) On ne perdra plus d’élections", avait lancé la nouvelle recrue du plus vieux parti politique ivoirien.

Le neo militant du PDCI-RDA , par aillaurs fondateur de la Nouvelle Côte d'Ivoire, ne ménage aucun effort pour tancer le pouvoir du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et Alassane Ouattara.

"Nos dirigeants manquent d'ambition pour leur pays : après 63 ans d'indépendance, ils n'ont à nous offrir que des ouvrages construits par les Chinois ou les... Marocains. On vous dit que pour vous développer il vous faut une pression fiscale de 25% et vous faites la fête avec 13 % !", s'est étonné Gnamien Konan.

Et l'opposant ivoirien d'ajouter : "Il nous reste encore un pays, le droit de vote et le multipartisme. Il nous appartient de nous battre pour qu'advienne la démocratie. Cette bataille est d'autant plus difficile qu'elle est contre nous-mêmes: privilégier les intérêts de notre patrie à ceux de notre propre estomac. Ils sont allergiques aux critiques. Pour eux, les critiques sont des injures. Ils n'avoueront jamais qu'ils s'en servent. Et pourtant j'ai tellement de choses et de choses à dire qui pourraient leur servir. C'est mon rôle d'opposant. Dommage. L'échec est déjà là."

Gnamien Konan a été au coeur du pouvoir d'Alassane Ouattara en tant que ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique puis ministre de l'Habitat et du Logement social. Il a été limogé en novembre 2016.